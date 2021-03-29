“BİR ZAMANLAR KIBRIS”IN MERAK EDİLEN PERDE ARKASI

O dönemi kusursuz bir şekilde yansıtmak için uzun soluklu bir araştırma süreci geçiren ekip, her detayı en ince ayrıntısına kadar düşündü.

5 TIR DOLUSU MALZEME TÜRKİYE’DEN KIBRIS’A YOLA ÇIKTI…

3000’e yakın kostüm ve aksesuar üretimi yapıldı. 5 tır dolusu teknik malzeme ve döneme ait aksesuarlar Türkiye’den Kıbrıs’a getirildi.

KIBRIS’TA DÖNEMİN DOKUSUNU YANSITAN MEKANLAR DEKORE EDİLDİ…

Büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalarla belirlenen mekanların dış yapısı dönem dokusunu koruduğu için, iç dokuları tamamen 1960’lı yıllara özgü şekilde yeniden inşa edildi.

60’LI YILLARA AİT ARAÇLAR VE İNGİLİZ TANKLARI SIFIRDAN ÜRETİLDİ…

Dizide kullanılmak üzere o yıllara ait 6 araç ve 2 adet İngiliz Tankı üretimi yaptı. Dizinin heyecanla beklenen ilk bölümünde 1500 figüran rol aldı, döneme ait 600 adeti aşkın silah imalatı yapıldı.