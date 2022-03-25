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"Bira ile sütü ekonomik olarak karşılaştırmıyoruz"

Maliye Bakanı Sunat Atun, alkole gelen zamlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

25 Mart 2022 Cuma 12:41
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"Bira ile sütü ekonomik olarak karşılaştırmıyoruz"
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Atun, "İzlediğim kadarıyla maalesef alkol ürünlerindeki Fiyat İstikrar Fonu ayarlaması, bilinçli bir şekilde çarptırılmıştır. Bu durum “bira- süt” karşılaştırmasına bakılıp zam yapıldığı zemini üzerinden tartışılmakta, ideolojik alanlara çekilmeye çalışılarak kamuoyu bu yönde kışkırtılmaktadır." dedi

Atun'un açıklamaları şu şekilde:

İzlediğim kadarıyla maalesef alkol ürünlerindeki Fiyat İstikrar Fonu ayarlaması, bilinçli bir şekilde çarptırılmıştır. Bu durum “bira- süt” karşılaştırmasına bakılıp zam yapıldığı zemini üzerinden tartışılmakta, ideolojik alanlara çekilmeye çalışılarak kamuoyu bu yönde kışkırtılmaktadır.
Bira ile sütü ekonomik olarak karşılaştırmıyoruz.  Ancak vicdani olarak, yavrularımızın temel tüketim ürünü olan sütün bu kadar pahalıya satılması hem bir devlet adamı olarak hem de baba olarak beni rahatsız eder. 
Haliyle temel besin maddesi olan Süt’ün ucuzlamasını da sağlamak, her şeyden önce ülkesini, insanını seven bir siyaset adamı olarak önceliğim olmalıdır.
Alkol ve sigaradaki vergi, diğer ithal ürünler gibi yüzdelik cinsinden oransal değil, maktu, yani sabittir. Sadece TL üzerinden bir rakam belirleniyor. Yıllardır güncellenmemiş. Aynı ürünlere tedarikçi şirketler 5 ile 7 kez zam yaparken, devletin bu alandan aldığı gelir hep sabit duruyor.
En bilinen Bira üretildiği Türkiye’de 22 TL, KKTC’nde ise 9 TL idi. Ayni marka yabancı menşeli bira ise Türkiye’de 26 TL, Güney Kıbrıs’ta 20 TL, KKTC’nde ise 10 TL idi.
Bu noktada devletimiz uzun bir süre gerileyen vergi hakkından vazgeçmiş anlamı çıkıyor. Bu kimin menfaatinedir, neye hizmet eder sorarım. 
Alkol ve sigaranın son yıllarda ithal değeri ve fiyatı artarken, devletin gelirleri göreceli olarak da azalmış demektir. 
Vergi iki amaç için kullanılır. Biricisi, Devletler giderlerini karşılamak için bir vergi toplarlar. İkincisi, devlet tüketimini teşvik ettiği ürünlere nispeten daha düşük vergi, çevreye ve sağlığa zararlı ürünlere ise nispeten daha çok vergi uygular.
Giderlerimizi karşılamak zorundayız, Lüks tüketimin vergi oranını azaltamayız. Ben, Maliye Bakanı olarak görev aldığım gün, atılan her adımda yıpranma riskim olduğunu biliyordum. Bir siyasetçi olarak hiç bir zaman Popülizmin ardına saklanacak kadar bencil olmadım.
Görevimiz sağlığa zararlı ürünlerin tüketimini teşvik etmek veya ucuzlatmak değildir. Görevimiz sofralara giren temel gıda meddelerini ucuzlamasını sağlamaktır. Görevimiz Üreticinin Doğrudan Gelir Desteği ödemelerini yapmak, taşıma ücretlerini zamanında ödemektir. Görevimiz öğrenim gören çocuklarımızın okul burslarının ödenmesini dert etmektir. Ağır şartlarda görev yapan başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, çalıştığı zamanın ek mesaisini bekleyen kesimleri de daha fazla mağdur etmememiz gerekiyor.
Attığımız adımlarla sütü daha ucuz yapmak benim görevim. Şu anda, raflardaki sütün 2 TL ucuzlaması için adım atacak noktaya geldik. Yaptığımız çalışmalar sonuç vermeye başladı.
Hükümetimiz, sayın Başbakan Faiz Sucuoğlu Başbakanlığında, halkımızın refahı için ekonomi temelli adımlar atmakta kararlıdır. Temel gıda maddeleri ile ilgili Sn. Başbakanımızdan aldığımız talimat uyarınca çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Bunların tamamını dert edinerek, çalışmaya devam edeceğim. Maliye Bakanı olarak görev aldığım süre içerisinde, kişisel değil, toplumsal sorunların çözümü ile maliye temelinde raydan çıkan trenin yoluna girmesi için adım atma yolunda çalışmaya devam edeceğiz.

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