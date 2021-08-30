Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun oğlunun düğününe katılan Başbakan Saner, düğünün sonuna doğru sahnedeki orkestranın arasına girdi ve davulun tokmağını alıp çalmaya başladı...

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Başbakan davul çalarken, Tarım Bakanı Çavuşoğlu da dans etti.

Çavuşoğlu gelen eleştirilere cevap verdi.

Gündem Kıbrıs'a konuşan Çavuşoğlu, "Eleştiri yapanları kınıyorum. Bıraksınlar da oğlumun nişanında onların yanında olayım. Biz her hafta 10-15 düğüne gidiyoruz onların mutluluğunu paylaşıyoruz. Bıraksınlar da oğlumun yanında olayım" dedi...