Yeni Bakış'ın haberine göre, Tüm ülke olduğu gibi Lefkoşa da çöp sorunuyla boğuşmakta. Önüne gelenin sorumsuzca her yere çöp atması nedeniyle, çöp problemi her geçen gün artarak büyüyor.

Lefkoşa’nın Kaymaklı Bölgesinde, Şht. Hüseyin Ruso Stadının Kuzey tarafında bulunan apartmanların önlerinde ve çevresinde çöp yığınları oluştu. Bölgede bulunan birçok çöp kutusu olmasına rağmen burayı kullananlar maalesef çöpleri gelişigüzel attıkları için, her yer çöp yığını ile doldu. Bu apartmanlarda kalmakta olan bir vatandaşımız konuya isyan ederek “Bu apartmanlarda eskiden mal sahipleri kalıyordu ve her yer pırıl pırıl idi. Ancak şimdi buradaki birçok apartman dairesi kiraya verildiği için hem buralarda kimlerin kaldığını bilmiyoruz hem de burada kalanlar her yeri çok pis kullanıyorlar” şeklinde sitemini dile getirdi.