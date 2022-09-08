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CTP Milletvekili Ürün Solyalı, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Belediyelerin birleştirilmesine yönelik yasa hakkında konuşan Solyalı, “Birleştirilmiş 18’i anlamakta zorluk çekiyoruz. Belirgin olmayan maddeler var. Biz bu yasayı okurken anlamakta zorluk çekiyoruz. Bunu da anayasa mahkemesine taşıyacağız. Bu yasadaki karmaşa ve belirsizlik yeni bir kaos yaratacak. Evet, bir reforma ihtiyacımız var ancak bunu kademeli yapalım dedik. Biraz olsun dediklerimizi ciddiye alan bir yönetim olsaydı bugün bu kaos olmayacaktı. Dün cumhurbaşkanı reform yasasını onaylayarak yeni bir kaos sürecini başlattı. Anayasa mahkemesi çok açık söyledi. Siyasetin bozduğunu anayasa mahkemesi düzeltemez. Bu işin sonucunda halk zarar görecek” dedi.