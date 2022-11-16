Birbirlerini suçladılar!

AVUKATLAR İTİRAZ HAKLARINI SAKLI TUTTU…

Girne Kaza Mahkemesi’nde görüşülmeye devam edilen tahkikat duruşmasında Savcı Ali Hidayet’in sorularını yanıtlayan Bayram, Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek’in ilk ifadelerine de yer verdi. Sözlü ifadelerde dikkat çeken diyaloglara katil zanlıların avukatları Süleyman Özsoylular ve Didem Koç, itiraz haklarını mahfuz tuttuklarını söyledi.

Tahkikat Memuru Murat Bayram mahkemede Erdal Bozkurt, Ender Yıldız ve Ömer Tunç’un Altınkaya Otel’de birlikte kaldıklarını belgeledi.

Bayram, katilleri kıskıvrak yakaladığı anda ve sonrasında aralarında geçen diyalogları şöyle özetledi:

Adres: Alsancak Kavan 5 no: 5: Polis eve baskın yapar. Polis kendini tanıtır ve olayla ilgili bilgi verdikten sonra suçlamayı yapar.

Musa Çiçek: “Beni burada kimse tutamaz”

Veysel Sare: “Biz kaçağız. Tekne ile kaçak geldik, bizi gönderin”

Murat Bayram: “Tutuklusunuz”

Veysel Sare: “Sen bilirsin”

Öte yandan evde yapılan aramada 3 ayrı cep telefonu bulundu. Cep telefonlarından bir tanesi streç filme sarılmış şekildeydi.

Banyonun altında bulunan tabancayla ilgili geçen diyaloglar ise şöyle:

Veysel Sare: Bunu Musa getirdi.

Musa Çiçek: Benim değil Veysel sakladı.

Veysel Sare: “Abi ben her şeyi anlatacağım, olayın neresindeyim anlatmak istiyorum”

EVDEN SORUMLU KİŞİ GÜLDEM AKDAĞ…

Tahkikat memuru Murat Bayram, kiraladıkları hücre evinden sorumlu kişinin Güldem Akdağ olduğunu ve ifadesinin alındığını aktardı.

Bayram, tutuklu olan Veysel Sare ve Musa Çiçek’e Ömer Tunç’un verdiği ifadeyi okuduğunu, Veysel Sare’nin “Bilgim yok” dediğini, Musa Çiçek’in ise sessiz kaldığını söyledi. Ardından Veysel Sare’nin ifadesiyle ilgili Musa Çiçek’i sorguladığını, Çiçek’in ise “Anlattıklarının çoğu doğru ama tabanca onundur” dediğini söyledi.

Kiralanan araçlarla ilgili de tahkikat yaptığını aktaran Bayram’ın Ömer Tunç’un ifadesinden olay günüyle ilgili bilgi verdi.

Tunç: “Ben ateş etmedim ama olay yerine gittim. Olaydan önce Supreme Market’in önünde onlarla buluştum. Yanlarına gidip cama tıklattım ve geldiğimi haber verdim. Beraber olay yerine gittik. Ben daha ilerde arabayla durdum. Gelmeden beni aradılar, A-B geçti dediler. Kiminle konuştuğumu bilmem onlar Lemar’daydı”

Veysel Sare: “Ben ateş etmedim arabayı sürdüm”

Musa Çiçek: “Ben olay yerine gitmedim silahları görmedim”

MUSTAFA SÖYLEMEZ VE CEMİL ÖNAL BAĞLANTISI

Murat Bayram mahkemede Mustafa Söylemez’in telefon dökümlerini incelediklerini ve Cemil Önal’ın eski eşine ait hat ile telefon görüşmesi yaptığını belgelediklerini söyledi.

Halil Falyalı’nın kardeşi Hüsnü Falyalı’nın da ifadesine değinen Bayram, olaydan bir ay kadar önce Ferdi Altuntaş isimli şahsın oteli arayarak Halil Falyalı’ya saldırı olacağı yönünde ihbarda bulunulduğunu da belirtti.