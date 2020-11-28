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Birçok Bölgede 7 Saatlik Elektrik Kesintisi Var

Elektrik Kurumu, bugün, birçok bölgede 7 saatlik elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

28 Kasım 2020 Cumartesi 10:01
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Birçok Bölgede 7 Saatlik Elektrik Kesintisi Var

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09:00 ile 16:00 saatleri arasında gerşekleştirilecek kesintiden etkilenecek bölgeler şunlar:

“Boğazköy Köy İçi Bölgesi, Lefkoşa – Girne Anayolu Boğaz Kavşağı Bölgesi, Hediyem Su Bölgesi, Pınarbaşı, Kömürcü, St. Hilarion Bölgesi, G.K.K. Karargahı Bölgesi ve Ağırdağ, Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Yukarı Dikmen Su Kuyuları Bölgesi,  Yukarı Dikmen Ağıllar Bölgesi ve Dikmen Kırıkkale Asker, Dikmen Köy İçi’nin bir bölümü ve Dikmen Kırsal Kesim Arsaları Bölgesi, Gürpınar ve Yılmazköy, Taşkent, Dikmen Cemsa Evleri, Güngör ve Güngör Taşocakları Bölgesi, Serhatköy, Serhatköy Su Pompa İstasyonu, Gayretköy, bölgedeki tesis ve su motorları, Şahinler ve Mevlevi.”

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