Birçok bölgede elektrik kesintileri yaşanacak

Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt’ta bugün bir süreliğine elektrik kesintisi yapılacak.

LEFKOŞA’DA 6 SAATLİK KESİNTİ

Lefkoşa’da bazı bölgelere 6 saat süresince elektrik verilemeyeceği duyuruldu.

Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, yarın 09.00 – 15.00 saatleri arasında Alayköy, Metehan Sınır Kapısı, Türkeli, Yılmazköy, Zet karting Bölgesi ve Gürpınar Bölgelerine elektrik verilemeyecek.

GİRNE’DE 5 SAATLİK KESİNTİ

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09.30-14.30 saatleri arasında Beşparmak köy yolu, Akgünler Benzin İstasyonu ve Deniz Sokak’a elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, elektrik enerjisinin, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

GÜZELYURT’TA 6 SAATLİK KESİNTİ

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan duyuruya göre orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Güzelyurt’un bazı bölgelerine elektrik verilemeyecek.

Duyuruya göre 09.00- 15.00 saatleri arasında yapılacak kesinti Serhatköy, Serhatköy Su Pompa İstasyonu, Gayretköy ve bölgedeki tesis ve su motorları, Şahinler ve Mevlevi bölgesinde etkili olacak.