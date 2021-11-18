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Birçok bölgede elektrik kesintisi!

Tatlısu, Gaziköy, Paşaköy, Paşaköy Askeri Tesisler, Turunçlı ve Girne’de bazı bölgelerde bugün elektrik kesintisi olacak

18 Kasım 2021 Perşembe 09:03
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Birçok bölgede elektrik kesintisi!
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TATLISU’DA BUGÜN 4 SAAT ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

Tatlısu bölgesinde bugün 10.00-14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, orta gerilim hattında yapılacak proje çalışması nedeniyle 10.00 ile 14.00 saatleri arasında; Tatlısu Sahil, Seralar, Yalı Mahallesi, Kıbrıs İnşaat Evleri ve civarına elektrik verilemeyecek.

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GAZİKÖY, PAŞAKÖY, PAŞAKÖY ASKERİ TESİSLER, TURUNÇLU VE KURUDERE BUGÜN 3 SAAT ELEKTRİKSİZ KALACAK

Ayrıca, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, orta gerilim hattında yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Gaziköy, Paşaköy, Paşaköy Askeri Tesisler, Turunçlu ve Kurudere bölgelerine elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Mağusa Bölge Amirliğinden verilen bilgiye göre, kesinti 09.00 ile 12.00 saatleri arasında olacak.

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GİRNE’DE BAZI BÖLGELERE BUGÜN DÖNÜŞÜMLÜ ELEKTRİK VERİLEMEYECEK

Öye yandan Girne ilçesinde bazı bölgelere bugün dönüşümlü olarak elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, dönüşümlü olarak 09.00-16.00 saatleri arasındaki elektrik kesintisinden şu bölgeler etkilenecek:

Geçitköy, Karşıyaka, Karşıyaka'nın Sahil Kesimleri, İslam Kampı Bölgesi, Balina Sosyal Tesisleri Bölgesi, Karşıyaka Futbol Sahası Bölgesi, Kahveler ve Şirinyalı Bölgeleri, Güzelyalı Sahili, Karşıyaka Dağ Kısmı ve Su Pompası, Yağ Değirmeni Bölgesi, Köy İçi ve Mezarlık Bölgesi, Monte Parle Tatil Köyü ve Civarı, İNS Askeri Birlik, Özhan, Hisarköy, Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri, Dağyolu, Kozanköy ve Alemdağ, Çamlıbel, Tepebaşı, Koruçam, Akdeniz, Kayalar ve Sadrazamköy.

Alçak gerilim hattında bugün yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle 09.00-1500 saatleri arasında Çamlıbel tümen lojmanları, askeri kantin bölgesi, Papatya Sokak, Sardunya Sokak, Söğüt Sokak, İlkokul bölgesi, Uluçam Sokak ve bölgesine elektrik verilemeyecek.

Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

Anahtar Kelimeler:
Elektrik Kesintisi
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