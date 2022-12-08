Birçok bölgede elektrik kesintisi!

Kıbrıs Elektrik Kurumu (KIB-TEK) bugün bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı.
KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün 09.00-13.00 saatleri arasında; Bağlıköy, Yedidalga, Ömerli, Bademliköy, Günebakan, Yeşilırmak, Yeşilırmak sınır kapısı ve bölgedeki su motorlarına elektrik verilemeyecek.
KAYALAR’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kayalar köyüne bugün yaklaşık 6 saat elektrik verilemeyecek.
KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Kayalar’da elektrik kesintisi yaşanacak.