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Birçok bölgede elektrik kesintisi!

Lefkoşa ve Girne'de 5 saat, Güzelyurt ve Lefke'de ise 3 saat elektrik kesintisi olacak.

10 Kasım 2021 Çarşamba 09:10
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Birçok bölgede elektrik kesintisi!
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ( KIB-TEK), bugün, Lefkoşa ve Girne’de bazı bölgelerde yaklaşık beş saat, Güzelyurt ve Lefke’de bazı bölgelerde ise yaklaşık üç saat elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

LEFKOŞA

KIB-TEK Lefkoşa Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında; Dumlupınar bölgesinde Halson Petrol civarına elektrik verilemeyecek. Aynı gün, Lefkoşa bölgesinde orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00-10.00 saatleri arasında; Haspolat Airkam Ltd, Hurdacılar Bölgesi ve civarındaki su kuyularına elektrik verilemeyeceği de bildirildi.

GİRNE

Girne Bölge Amirliği, yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00-16.00 saatleri arasında; Boğazköy köy içi bölgesi, Lefkoşa-Girne Anayolu Boğaz Kavşağı Bölgesi, Hediyem Su Bölgesi, Pınarbaşı, Kömürcü, St. Hilarion Bölgesi, G.K.K. Karargahı Bölgesi, Ağırdağ Bölgesi, Dikmen girişi ve Mandıralar bölgesine elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

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