Künye
Kıbrıs 33
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Kaza yaptı... Kan örneğinde uyuşturucuya rastlandı!
Kan örneğinde uyuşturucuya rastlandı!
Aracında kokain çıktı!
Aracında kokain çıktı!
2 kişi daha mahkemeye çıkarıldı
2 kişi daha mahkemeye çıkarıldı
Adam Avshev cezaevine gönderildi
Adam Avshev cezaevine gönderildi
Baba - Oğul cezaevinde bekleyecek!
Baba - Oğul cezaevinde bekleyecek!
Flaş Haber
Alsancak'ta feci olay!
Kapat

Birçok bölgeye elektrik verilemiyor

Kıb-Tek sosyal medya hesabından arıza nedeniyle elektrik verilemeyen bölgeleri açıkladı. Arızanın tespiti ve giderilmesi için çalışma başlatıldığı vurgulandı.

25 Ağustos 2022 Perşembe 15:21
650 Okunma
Birçok bölgeye elektrik verilemiyor


Kıb-Tek tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

ARIZALI KESİNTİ (LEFKOSA VE MAGUSA İLÇESİ)

25 Ağustos 2022 Perşembe günü orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle saat 13:45 itibari ile; Nergisli köyü, Su Motorları, Vadili köyü, Vadili Sanayi Sitesi, Paşaköy Ağıllar, bölgedeki su motorları ve askeri birlik, Geçitkale Havaalanı, Vadili Genç Petrol Bölgesi ve su motorları, Akdoğan, Akdoğan Askeri Tesisler, Aket Tesisleri, Su Kuyuları ve Yiğitler Yolu'na elektrik verilemiyor. Arızanın tespiti ve giderilmesi için çalışma başlatılmıştır.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Park halindeki aracı soydu!
Park halindeki aracı soydu!
Benli'den flaş açıklama!
Benli'den flaş açıklama!
O ödeme yarın gerçekleşiyor
O ödeme yarın gerçekleşiyor










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim