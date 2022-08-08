Birçok Suçtan Dolayı 2015 Yılından Beri Aranıyordu

Zanlı bugün 08.08.22 tarihinde “şiddet kullanma tehdidi, kasti hasar, 1.ci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal, sirkat, gümrüksüz mal tasarrufu ve yetkili makamdan izinsiz KKTC’ye giriş” suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı İlhan Damdelen, olgularla ilgili bilgi vermek suretiyle polis memuru İbrahim Çangaroğlu’nu tanık kürsüsüne çağırdı.

Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, zanlının 27.07.22 tarihinde Gazimağusa’da Karakol bölgesinde araç park yerinde, önceden aralarında husumet bulunan şahsın kullanımındaki salon aracın ön camına kasten ve kanunsuz olarak vurmak suretiyle kırdıktan sonra ayni aracın sol arka kapısına tekme atmak suretiyle hasar yaptığını ve yüksek sesle bağırarak “bana paramı getirmezsen seni öldürürüm, gebertirim” demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Bahse konu bıçağın ayni gün olay yerinde bulunarak emare alındığını, ancak adı edilenin kayıplara karıştığına işaret eden tanık, 07.08.22 tarihinde zanlının tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Sürdürülen soruşturmada zanlının Mart 2015 yılı içerisinde Gazimağusa’da meydana gelen 1.ci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal, sirkat ve gümrüksüz mal tasarrufu suçlarından aranmakta olduğunun tespit edildiğine dikkat çeken tanık, Mart 2015 yılında zanlının GKRY bölgesinde Limasol’dan 2 adet Van aracı sirkat ettikten sonra yetkili makamdan izinsiz ve belirlenemeyen bir yerden KKTC’ye getirip 4000 T.L karşılığı sattığının belirlendiğini aktardı.

Zanlı aleyhine tanzim edilen bu dosyaların halen açık olduğuna dikkat çeken tanık, uzun bir süre önce meydana gelen bu olayların da araştırılmasının yapılması gerektiğine değindikten sonra tahkikatın selameti açısından zanlı aleyhine 3 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve talebi değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)