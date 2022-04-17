"Birden çok aday adayı olabilir"

Yerel Yönetimde reform konusu belirsizliğini korurken belediye seçimlerinin ertelenmesine karşı olan ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde (CTP) gözler büyük şehir adaylarında…

Kıbrıs Postası’na konuşan CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, tüm belediyelerde parti rozeti ile aday çıkarma çalışmalarının bir yıl önce başladığını ifade ederek “Tüm belediyelerde kendi adaylarımızı çıkaracağız” dedi.

Sorakın, Başkent Lefkoşa’da ise birden çok aday adayının üyeye kurulacak sandıkta yarışma ihtimalinin olduğunu da dile getirdi ancak isim anmak istemedi.

Konu hakkında Kıbrıs Postası’na konuşan Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, “Tüm belediyelerde parti rozetiyle aday çıkarma çalışması bir yıl önce başladı… Tüm belediyelerde kendi adaylarımızı çıkaracağız. Önümüzdeki hafta şekillenecek. Son duruma göre de aday belirleme çalışmalarımız devam edecek… Büyük şehirlerde birden çok aday varsa parti içi iç hukuk çalıştırılacak. Üyelere sorulacak tüzük gereği… Lefkoşa bu şekilde olabilir” dedi.

Kaynak: Kıbrıs Postası