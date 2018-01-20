Biri 10 biri 11 yıl yatacak

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi, Haziran ayında TIR’ın dorsesine 99 adet bir iş yerinin tuvaletinde ise 959 adet uyuşturucu hap ve 100 gram kokain saklayarak, piyasaya sürmeye hazırlanan Ersin Dilmen ve Duran Gül hakkındaki kararını dün açıkladı.

Mahkeme “Uyuşturucu ithal ve tasarruf” suçundan 7 aydır Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu olarak bulunan Ersin Dilmen’i 10 yıl, Duran Gül’ü ise 11 yıl hapislik cezasına mahkûm etti.

Fadıl Aksun başkanlığında, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nin gerekçeli kararını Mahkeme Başkanı Fadıl Aksun okudu.

“Suçlar kabul edilemez”

Mahkeme başkanı Fadıl Aksun dün okuduğu kararda, yaygınlaşan ve artmakta olan uyuşturucu suçlarına mahkemelerin ağır ve ibret verici cezalara vererek suçların son bulabileceğini söyledi.

Aksun, sanıkların sırf kendi hayat standartlarını yükseltmek için başkalarının hayatlarını hiçe saydığını ve bu durumun mahkemeler tarafından kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Ne şart altında olursa olsun, hangi gaye hangi ekonomik sıkıntı içinde olursa olsun kimsenin ülkeye uyuşturucu sokma hakkı olmadığını kaydeden Aksun, “Kişiler bunu yapmayı göze alırsa doğacak sonuçlara katlanmalı” dedi.

“Uyuşturucu suçu toplumu endişeye sürüklüyor”

Aksun, sanığa ceza takdir ederken suçun işleniş şekli, kişisel durumlarının dikkate alındığını, “Uyuşturucu ithal ve tasarruf” suçlarının oldukça ciddi ve toplumu endişeye sürükleyen suçlar olduğunu kaydetti.

Aksun, bu tür suçların yaygınlaşarak, gün geçtikçe artmakta olup kamu vicdanını rahatsız edici boyuta geldiğini vurguladı.

Mahkeme başkanı ceza takdir edilirken verilen cezaların ağır olabileceğini ancak toplum açısından yapılacak en doğru icraatın bu yönde olduğunun altını çizdi.

Karar da uyuşturucu miktarı dikkate alındı

Sanıkların ithal edip tasarruflarında bulundurduğu toplam 1058 adet MDMA hap’ın abartılı biçimde dikkat çekici olduğuna vurgu yapan Aksun, Gül ve Dilmen’in ithal ettiği uyuşturucu maddenin bir veya birden fazla kişinin eline geçmesi için rol aldığını ifade etti.

Aksun, ceza takdir ederken uyuşturucu miktarının hesaba katıldığında mülayim bir ceza verilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Mağusa Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Fadıl Aksun, tarafından okunan kararda Gül ve Dilmen için en adil ve en uygun olanının hürriyetini bağlayıcı ceza olduğunu söyledi.