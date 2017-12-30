Biri 16, diğeri 21 yaşında

Lefkoşa’da üç ayrı kişinin evine girerek, hırsızlık yaptıkları belirlenen 16 ve 21 yaşındaki iki sabıkalı hırsız yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

“İkametgahtan sirkat” suçlamasıyla tutuklanan 21 yaşındaki Cumali Karataş ve 16 yaşındaki M. K. V., dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’ın huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına Savcı Behrat Mavioğlu, tanık olarak Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görev yapan polis memuru Ömer Daşgın’ı dinletti.

Mahkemede yeminli şahadet veren Daşgın, 14.08.2017 tarihinde, zanlı Cumali Karataş’ın Mecidiye Sokak Mahmut Paşa Mah no: 1 Surlariçi’nde sakin Süleyman Taş’ın ikametgahı içerisine girip bin 500 TL değerindeki Samsung J-7 Prime marka cep telefonunu sirkat ettiğini kaydetti.

Polis memuru Ömer Daşgın, zanlının 28.12.2017 tarihinde tespit edilip mahkeme emri gereği tutuklandığını söyledi.

Zanlı Cumali Karataş’ın vermiş olduğu gönüllü ifadesinde suçunu kabul etiğini ve 23.12.2017 tarihinde Lefkoşa Mecidiye Sokak no: 22 adresinde kalmakta olan Bangladeş uyruklu Zahidul HAQUE’nun ikametgahının batıya bakan kapalı ancak kilitsiz pencereden içeriye girip oda içerisindeki bin 800 TL parayı sirkat ettiğini ve paraları zanlı M. K.V., ile birlikte harcadıklarını itiraf ettiklerini aktardı.

Daşgın, zanlı 2’den yapılan soruşturmada 18.12.2017 tarihinde Mecidiye Sokak no: 22 adresinde sakin Bangladeş uyruklu Muhammed Anamul HAQUE’in ikametgahına batıya bakan kapalı ancak kilitsiz pencereden girip oda içerisinde bulunan 500 TL değerindeki Samsung J-1 marka cep telefonunu sirkat etiğini itiraf ettiğini kaydetti.

Mesele ile ilgili olarak başlatılan tahkikatın tamamlandığını ve her iki zanlının da daha önce benzeri suçları olduğuna vurgu yapan Daşgın, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, KKTC vatandaşı olan ancak aynı suçları işlemeye devam eden iki zanlının da bir ayı aşmamak üzere Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.