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Biri 185, diğeri 271 promil alkollü çıktı!

Lefkoşa ve Gazimağusa'da meydana gelen trafik kazalarında yaralanan olmazken, araç sürücüleri Hüseyin Ekinci ile Cumhur Aydın, alkollü araç kullanmaktan tutuklandı.

27 Aralık 2022 Salı 11:22
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Biri 185, diğeri 271 promil alkollü çıktı!



Polis Basın bültenine göre, Lefkoşa'daki kaza şu şekilde gerçekleşti:

Dün saat 22:30 sıralarında, Lefkoşa’da Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde, Hüseyin EKİNCİ (E-42), 185 mlgr. alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LC 263 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Express Döviz isimli iş yeri önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan bordür taşlarına çarpmış ve çarpmanın etkisiyle yolun sağından yoldan çıkıp, bir inşaat alanını çevreleyen güvenlik panosuna ve inşaat alanı içerisindeki elektrik direğinin destek teline ve elektrik panosuna çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Bahse konu araç sürücüsü Hüseyin EKİNCİ tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Bir diğeri de Mağusa'da... 271 Promil alkol...

Dün saat 20:00 sıralarında, Gazimağusa’da Karakız sokak üzerinde, Serhat Cumhur AYDIN (E-28), 271 mlgr. alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HS 214 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun solunda park halinde bulunan GD 476 plakalı araca çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. HS 214 plakalı araç sürücüsü Serhat Cumhur AYDIN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
KKTCTrafikKazaLEFKOŞAMağusaAlkolPromil
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