Biri 5 yaşında 11 mültecinin testi pozitif

Covid-19 salgını bu kez İskele Kaza Mahkemesi ve İskele Polis Müdürlüğü'nü harekete geçirdi, mahkemeye getirilen 5 yaşındaki mülteci çocuğun ardından 20 kişilik mülteci grubuna yapılan testler sonucunda 10 mültecinin daha covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi

Yenierenköy- Dipkarpaz köyleri arasında liman olmayan bir yerden tekne ile gelip ülkeye giriş yapmak istedikleri sırada İskele Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen 20 kişilik mülteci grubu arasından 11 mültecide covid-19 pozitif tespit edildi.

Covid-19 salgını bu kez İskele Kaza Mahkemesi ve İskele Polis Müdürlüğü’nü harekete geçirdi, mahkemeye getirilen 5 yaşındaki mülteci çocuğun ardından 20 kişilik mülteci grubu yapılan testler sonucunda 10 mültecinin daha covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Ülkeye 7 Aralık tarihinde yasa dışı yollardan giriş yaptıkları tespit edilen 20 mülteci arasında bulunan 5 yaşındaki çocuğun Covid-19 testinin pozitif çıkması hem mahkeme hem de polisi harekete geçirdi. Demirhan’da bir öğrenci yurdunda konaklatılan mültecilerin davalarının tamamlandığı ve yurt dışı işlemleri için bekledikleri öğrenildi.

HEM POLİSTE HEM DE MAHKEMEDE PANİĞE NEDEN OLDU

5 yaşındaki çocuk mültecinin Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından mültecilerin dün İskele Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılması nedeni ile hem İskele Mahkemesi’nde hem de mülteciler ile temas halinde bulunmaları nedeni ile İskele polisinde Koronavirüsü paniği yaşandı.

Test sonucunun çıkmasının ardından gerek mahkemede gerek polis müdürlüğünde gerekli ilaçlamalar yapılırken, İskele bölgesinde dün akşam gerçekleştirilen huzur operasyonu sırasında, mültecilerin taşındığı araçların da polis mensupları tarafından kullanılması nedeni ile olay tedirginliğe neden oldu.

KARAVEZİRLER: GEREKLİ KONTROLLER SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPILIYOR

Değirmenlik Belediyesi Belediye Başkanı Ali Karavezirler, gerekli kontrollerin Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldığını söyledi. Karavezirler, Demirhan bölgesinde iki öğrenci yurdunun ‘karantina’ merkezi olarak kullanıldığını söyledi. Bu merkezlerde ilgili tüm kontrol ve tedbirlerin Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldığını söyledi.