Rum polisinin dün, biri Karayolları Dairesi çalışanı olan 4 kişiyi belge sahteleme suçundan tutukladığı bildirildi.
Alithia gazetesi, söz konusu şahısların yurtdışından getirilen araçların kazalı olduklarını gizlediklerini ve belgeleri sahteleyerek bu araçların ederinden çok daha fazla bir meblağla satılmasına yardımcı olduklarını yazdı.
Haberde, olayla ilgili bir kişinin daha aranmakta olduğu kaydedildi.
Biri Devlet Memuru Olan 4 Kişi Belge Sahtelemekten Tutuklandı
10 Mart 2022 Perşembe 13:34
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Rum polisinin dün, biri Karayolları Dairesi çalışanı olan 4 kişiyi belge sahteleme suçundan tutukladığı bildirildi.