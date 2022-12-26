Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Milli boksör Metin Turunç mahkemeye çıkarıldı
Milli boksör Metin Turunç mahkemeye...
Ters Yön Operasyonu: Zanlılar yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
Ters Yön Operasyonu: Zanlılar yargılanmayı...
Adam kaçırıp dövdüler!
Adam kaçırıp dövdüler!
Sahte PCR'a hapis cezası
Sahte PCR'a hapis cezası
3 yıl hapis cezası aldı
3 yıl hapis cezası aldı

Biri ölümlü 89 trafik kazası meydana geldi

KKTC’de geçen hafta biri ölümlü, 89 adet trafik kazası meydana geldi.

26 Aralık 2022 Pazartesi 12:06
135 Okunma
Biri ölümlü 89 trafik kazası meydana geldi



Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, 19 Aralık-25 Aralık tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam 89 adet trafik kazası meydana geldiği belirtildi. 24 kişinin yaralandığı kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarının 2 Milyon 424 Bin 269.49 TL olduğu kaydedildi.

Kazaların İlçelere göre dağılımı ise şöyle oldu: “Lefkoşa:32; Gazimağusa:21; Girne:20; Güzelyurt: 3; İskele:13.”

19 Aralık-25 Aralık tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik kontrolleri sonucu, toplam 9 Bin 437 araç sürücüsünün kontrol edildiği ve suç işlediği tespit edilen 875 araç sürücüsünün aleyhinde yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.

Suçların dağılımı ise aşağıdaki gibidir:

“Sürat ( 211 ) , Tehlikeli Sürüş ( 8 ), Dikkatsiz Sürüş ( 28 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 144 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 5 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 15 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 114 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 63 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 99 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 3 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 39 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 27 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 5 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 1 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak ( 3 ) ve 110 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GENEL SEÇİM OLSAYDI SİYASET KİLİTLENİRDİ… 
GENEL SEÇİM OLSAYDI SİYASET KİLİTLENİRDİ… 
Milli boksör Metin Turunç mahkemeye çıkarıldı
Milli boksör Metin Turunç mahkemeye çıkarıldı
Feyzioğlu'ndan Rumlara: Soykırımcısınız
Feyzioğlu'ndan Rumlara: Soykırımcısınız








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim