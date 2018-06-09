Biri tutuklu diğerine teminat

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre, Mağusa’da geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyon sonucu toplam 115 adet Extacy türü uyuşturucu hap ile yakalanan zanlı Umut Keloğlu ile Can Velat Gönen almış oldukları tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan zanlı Keloğlu davaları görüşülünceye değin 45 günü geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilirken, zanlı Gönen ise tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.
Soruşturma tamamlandı
Keloğlu cezaevine gönderildi
Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Umut Keloğlu’nun davaları görüşülünceye değin 45 günü geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.
Asafoğulları, zanlı Can Velat Gönen’in ise kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 2 bin TL nakdi teminat ödemesine, haftada 2 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına ve zanlı lehine 2 KKTC vatandaşının 75’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.