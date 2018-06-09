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Biri tutuklu diğerine teminat

Mağusa’da, toplam 115 adet Extacy hap ile yakalanan zanlı Umut Keloğlu ile Can Velat Gönen, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı

09 Haziran 2018 Cumartesi 09:36
Biri tutuklu diğerine teminat

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre, Mağusa’da geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyon sonucu toplam 115 adet Extacy türü uyuşturucu hap ile yakalanan zanlı Umut Keloğlu ile Can Velat Gönen almış oldukları tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan zanlı Keloğlu davaları görüşülünceye değin 45 günü geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilirken, zanlı Gönen ise tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Soruşturma tamamlandı

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Meselenin tahkikat memuru Hasan Derman, 4 Haziran tarihinde alınan bir bilgide zanlı Umut Keloğlu’nun tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Zanlı Umut Keloğlu’nun, zanlı Can Velat Gönen ile birlikte Galeria Sineması önünde tespit edildiklerini belirten Derman, zanlıların tespit edilmesi üzerine zanlı Keloğlu’nun, giymekte olduğu şortun ön cebinden çıkardığı naylon poşet parçası içerisinde bulunan Extacy türü uyuşturucu madde içeren 100 adet hapı, zanlı Gönen’in ise elinde bulundurduğu naylon poşet parçası içerisindeki Extacy türü uyuşturucu madde içeren 15 adet hapı yere attığını açıkladı. Zanlı Keloğlu’nun 2 Ocak 2018 ile 29 Mart 2018 tarihinde benzeri suçlardan dolayı teminata bağlandığını ve serbest kalması halinde benzeri suçları işlemeye devam etme ihtimalinin bulunduğunu belirten Derman, zanlı Keloğlu’nun davaları görüşülünceye değin 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep ederken, zanlı Gönen’in ise uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Keloğlu cezaevine gönderildi

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Umut Keloğlu’nun davaları görüşülünceye değin 45 günü geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi. 

Asafoğulları, zanlı Can Velat Gönen’in ise kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 2 bin TL nakdi teminat ödemesine, haftada 2 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına ve zanlı lehine 2 KKTC vatandaşının 75’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.

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