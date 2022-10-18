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Birikmiş elektrik borcuna af
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Birikmiş elektrik borcuna af

Birikmiş elektrik borçlarının tahsilini kolaylaştırmak için af getiriliyor. Hazırlanan yasa gücünde kararnameye göre, gecikme zammına, peşin ödemede yüzde 80, taksitli ödemede yüzde 50 indirim yapılacak.

18 Ekim 2022 Salı 10:48
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Birikmiş elektrik borcuna af



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, elektrik borçlarının tahsili ile ilgili mali düzenlemeye ilişkin yasa gücünde kararnameden yaralanmak isteyen vatandaşların en geç 28 Kasım tarihine kadar Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Bölge amirliklerinden borçlarını yapılandırmak üzere sözleşme imzalamaları gerektiğini duyurdu.

TAK muhabirinin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan aldığı bilgiye göre, Bakanlar Kurulu’nun, tüketicilerin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na olan elektrik borçlarının tahsiliyle ilgili mali düzenlemeye ilişkin hazırladığı yasa gücünde kararnameye göre, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na başvuran vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlanacak.

Vadesi geldiği halde kısmen veya tamamen ödenmeyen elektrik tüketiminden doğan asli alacak miktarının tümünün tahsil edilmesini öngören kararnameye göre, kararnameden yararlanmak isteyen vatandaşların 2020-2021 yıllarında yapılmış af yasalarından herhangi birinden yaralanmamış olması gerektiği kaydedildi.

Kararnameden yararlanmak isteyen vatandaşların, peşim ödeme durumunda, birikmiş, gecikmiş ve ödenmemiş borçlarının gecikme zammının yüzde 80’i affedilecek. Vatandaş, gecikme zammının yüzde 20’si ve anaparayı ödeyerek borcun kapatabilecek.

Öte yandan, taksit yapmak isteyen vatandaşların ödenmemiş, birikmiş gecikme zammının yüzde 50’sinin affedileceğini, kalan yüzde 50 ile ana paranın takside bağlanabileceği, ancak vatandaşların gecikme zammı ve ana paranın yüzde 5’ini peşin ödeyerek takside girebileceği ifade edildi.

Borç miktarı esas alınarak belirlenecek taksit sayılarına göre vatandaşlar en fazla 30 ay taksit yapılabilecek.

-Taksit limitleri

Vatandaş, 3 bin TL’ye kadar olan borçlar için 6 ay, 3 bin 1 TL-20 bin TL arası borçlar için 12 ay, 20 bin 1-75 bin TL arası borçlar için 18 ay, 75 bin 1 TL-150 bin TL arası borçlar için 24 ay, 150 bin TL üzeri borcalar için ise 30 ay taksitlendirme yapılabilecek.

Son Güncelleme: 18.10.2022 10:53
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