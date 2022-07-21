Birileri oturduğu yerden memleketi zarara uğratıyor!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a bazı milletvekilleri ve Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif de eşlik etti. CTP heyetine Akdoğan’da yoğun ilgi gösterildi. Ziyaret sırasında konuşma gerçekleştiren CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yaşananlardan hükümetin bir bütün olarak sorumlu olduğuna dikkat çekti.

ERHÜRMAN: BİRİLERİ OTURDUĞU YERDE MEMLEKETİ ZARARA UĞRATIYOR

KIBTEK’i bu duruma düşürenlerin sürekli birbirini suçladığının altını çizen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, her bakanlığın ayrı bir kraliyet gibi davrandığına dikkat çekti. Toplumun halihazırda 80 milyon TL zarara uğratıldığını belirten Erhürman, bunlar yaşanırken ise insanların alım gücünün düşmeye devam ettiğini ifade etti. Yaşatılanlardan hükümetin bir bütün olarak sorumlu olduğunun altını çizen Erhürman, “İnsanlar evine 7 liraya ekmek alabilecek mi hesabı yaparken, birileri oturduğu yerde memleketi 80 milyon zarara uğratıyor” dedi.

“YÖNETMEME HALİ DEVAM EDİYOR”

Artık bıçağın kemiği delip geçtiğine vurgu yapan CTP Genel Başkanı Erhürman, bu yapıyı tertipleyecek tek şeyin ise seçim olduğunu kaydetti. Üretimin durma noktasına geldiğini, alım gücünün yerlerde süründüğünü dile getiren Erhürman, hükümetin ise yönetmeme haline devam ettiğini belirtti. Maliye’nin gelirlerini artırdığına da işaret eden Erhürman, asgari ücretin artırılması için, ihtiyacı olan işletmelere Maliye’nin destek vermesi gerektiğini kaydetti. Hiçbir UBP döneminde bile bu kadar anomalinin yaşanmadığına dikkat çeken Erhürman, yaşananların toplamının gereğinin ise istifa olduğuna vurgu yaptı. Hem Meclis’te hem sokakta mücadeleye devam edeceklerini söyleyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının her alanda var oluş mücadelesi içinde olduğunu dile getirdi.