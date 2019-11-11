Birinci Doğu Akdeniz Enerji Sempozyumu yapıldı

ODTÜ KKK Kültür Kongre Merkezi’nde yer alan sempozyumun açılışına Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, KKTC, Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerindeki üniversitelerden akademisyenler katıldı.

Sempozyumun açılış konuşması ODTÜ KKK Rektörü Prof. Dr. Nazife Baykal tarafından yapıldı.

Prof. Dr. Baykal, ODTÜ olarak 2010 yılından bu yana Doğu Akdeniz’de yaşanan jeopolitik yeniden yapılanmayı dikkatle izleyip bilimsel çalışmalara öncülük ettiklerini belirterek, son 10 yıldır çeşitli ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalarala devlet yetkilileri ve topluma bilimsel verilerle ışık tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu da dernek olarak misyonları çerçevesinde birçok konferans düzenlediklerini ancak ilk kez bu sempozyumu düzenlerken zorluklarla karşılaştıklarını anlatarak, bu sempozyumu hazırlarken Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin uluslararası konuşmacılara yönelik muhalefeti, konuşmacıları vazgeçirmek için girişimleri ile karşılaştıklarını ve bunu kınadıklarını belirtti.

Kumbaroğlu, sempozyumda Doğu Akdeniz’in tüm enerji konularının masaya yatırılacağına işaret ederek, Kıbrıs’ın petrol ve gaz denizinin ortasında, Akdeniz’den çıkarılacak doğalgazın Avrupa’ya taşınmasında bir enerji terminali olacak konumda olduğunu vurguladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da böyle bir sempozyumun düzenlenmesinin önemine vurgu yaparak, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin engelleme çalışmalarına Avrupa Parlementosu’nda da rastladıklarını anlattı.

Taçoy, Güzelyurt havazsı ve 7. Parseldeki sondaj gemisinde görev alan personele başarılar dileyerek, Türkiye’nin, 1974 Barış Harekatında ve geçtiğimiz günlerde yaşanan Barış Pınarı harekatında da olduğu gibi durabilmesini bilecek kadar özgüvenli ve güçlü bir devlet yapısına sahip olduğunu kaydetti.

Taçoy, Türkiye’nin dünyada, denizlerde gaz ve sondaj çalışması yapabilecek 7 ülkeden biri olduğuna dikkati çekerek, Türkiye’nin mavi vatan denilen noktada münhasır ekonomik bölge içinde başlatılan çalışmalarla yoluna devam edeceğini ifade etti.

KKTC ve Türkiye’nin mavi vatanda da halkarına sahip çıkmaya devam edeceğini vurgulayan Taçoy, bölgedeki gelişmelerin yanısıra önümüzdeki dönemde TC-KKTC arasında enerji boru hatlarının döşenmesi, güneş enerjisinin veriminden yararlanma ve çevre dostu yatırımlar için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Başbakan Ersin Tatar da Doğu Akdeniz’de hidrokarbon ve doğal zenginliklerin ortaya çıkmasıyla KKTC’nin daha da değerli bir hale geldiğinin ortaya çıktığını belirterek, enerji zenginliği ortasında,Türkiye ile birlikte hak ve çıkarlar, KKTC’nin kendi egemenlik hakları ve ruhsatlandırma faaliyetlerinin KKTC’ye zenginlik ve gelecek için umut getirdiğini söyledi.

Enerji konusunun bundan sonraki süreçte nasıl yönetilebileceği konusunda çeşitli çalışmalar içinde olduklarını belirten Başbakan Tatar, bunu engellemeye çalışanların başarılı olmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Tatar, Kıbrısta eşit haklara sahip iki eşit halk bulunduğunu kaydederek, Rumlar kadar Türklerin de hakkı bulunduğunu, Rum yönetiminin anlaşma olması durumunda size haklarınızı veririz söyleminin kabul edilemeyeceğini belirtti.

Türkiye ile uyum içinde sondaj çalışmaları ve haklarımız alma çalışmalarını uyum içinde yürüttüklerini vurgulayan Tatar, bilimsel fikirlerin siyasete yön vermesi adına sempozyumun çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Tatar, KKTC’de enerjinin nasıl değerlendirilebileceği, Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi, güneş enerjisi, gaz ile daha temiz enerji üretimi konularının gündemdeki tartışma konuları olduğunu anlatarak, Türkiye’den kablo ile elektriğin getirilmesinin hükümetin gündeminde olduğunu ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından sempozyumda sunumlara geçildi.