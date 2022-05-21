Birinci Kaleburnu Köy Festivali, Pazar Günü Yapılıyor

Köy ilkokulunda düzenlenecek festivalde kurulacak çok sayıda stantta yapılacak satışların yanında renkli bir program var.

Saat 09.00’da stantların açılmasıyla başlayacak festivalde, sırasıyla DJ Soydan Korkmaz, Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği Halk Dansları Ekibi, Mehmetçik Halk Dansları Ekibi, Sanatçılar Yıltan Taşçı ve Serkan Soyalan ile Rota Müzik Grubu sahne alacak.

Festivalde ayrıca Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra ve Dip Karpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun da katılarak konuşma yapacak.