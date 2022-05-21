Künye
Kıbrıs 25
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Zorla eve girdiler, darp ettiler, soydular
Zorla eve girdiler, sarp ettiler,...
Su motorlarını çalıp satmak istediler
Su motorlarını çalıp satmak istediler
Liselilerin kavgası kanlı bitti
Liselilerin kavgası kanlı bitti
Zorla girdiler, ne buldularsa çaldılar!
Zorla girdiler, ne buldularsa çaldılar!
Polis aracına 3 el ateş ettiler
Polis aracına 3 el ateş...
Flaş Haber
FECİ KAZA! Araç takla attı
Kapat

Birinci Kaleburnu Köy Festivali, Pazar Günü Yapılıyor

Medi Foundation Vakfı ve Media House ortaklığında, 22 Mayıs 2022 Pazar günü, 10:00-19:00 saatleri arasında Karpaz – Kaleburnu Köyü’nde  “Ayşe Medi – Dorothy & Phillip Eckett” anısına alzheimer hastaları için “Birinci Kaleburnu Köy Festivali” düzenleniyor.  

21 Mayıs 2022 Cumartesi 10:58
30 Okunma
Birinci Kaleburnu Köy Festivali, Pazar Günü Yapılıyor

Köy ilkokulunda düzenlenecek festivalde kurulacak çok sayıda stantta yapılacak satışların yanında renkli bir program var.
Saat 09.00’da stantların açılmasıyla başlayacak festivalde, sırasıyla  DJ Soydan Korkmaz, Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği Halk Dansları Ekibi, Mehmetçik Halk Dansları Ekibi, Sanatçılar Yıltan Taşçı ve Serkan Soyalan ile Rota Müzik Grubu sahne alacak. 
Festivalde ayrıca Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra ve Dip Karpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun da katılarak konuşma yapacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gece yarısı bir kaza daha!
Gece yarısı bir kaza daha!
Elektrik kesintisi!
Elektrik kesintisi!
Koruçam'da direkteki kablolar çalındı
Koruçam'da direkteki kablolar çalındı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim