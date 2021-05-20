Birisi bu kavgayı “artık” durdurmalı

Adına “Ötekileştirilenlerin Partisi” veya “Türkiyelilerin Partisi” resmi adıyla Yeniden Doğuş Partisi denen siyasi yapıda olanlara artık birisi “Dur” demeli.

Öyle ki kavganın boyutu artık kavga olmaktan çıkmaya başladı ve resmen iğrençleşmeye doğru hızla gidiyor. Kendi aralarındaki özel şeyler bile artık kamuoyunun önünde tartışılmaya başlandı.

Erhan Arıklı kefil olmuş bir banka borcu için Bertan’a. Ayıp yahu bunları dile getirmek. Türk olanın örfünde bu tür şeylere izin yoktur. Bertan Türk milliyetçisi keza Erhan Hoca’da.

Nerede kaldı o zaman sizin Türk milliyetçiliğiniz?

Açmayın bu konuları, açan olursa da cevap vermeyin. Allah’ı var kurultay sürecinde daha olgun davranan taraf Bertan’dı. Ama belli ki artık Bertan’da Erhan Hoca’nın seviyesinden cevaplara başladı ve her geçen gün mahalle kavgasına dönüşüyor bu olay kamuoyunda.

Bize ne yahu sizin ne alıp verdiğinizden?

Hele hele Erhan Arıklı’nın bu konuda Ferdi Bey ile Eşref Bey arasında yaşananlara atıfta bulunması aymazlıktan başka bir şey değildir. Beğenmediğimiz ve eleştirdiğimiz CTP bu konuda kendi içlerinde para toplayıp bir şekilde bu sorunu çözmesini bildi. Kol kırıldı gen içinde kaldı.

Birileri çıkıp artık bu kavgaya son vermesi gerekiyor. Size inanan sizin peşinize düşen ve “ötekileştirilenler” adına bunu söylüyorum; susun artık!

Ne hesabınız var ise seçimde görürsünüz. Demokrasilerde hesaplaşma yeri Facebook değildir. Demokrasilerde hesaplaşma yeri sandıktır. Gidersiniz sandığa kimin adam olduğu kimin olmadığına seçmen karar verir.

Ne bu yahu, sizinle mi uğraşacağız sabah akşam memleketin başka bir işi kalmamış gibi. Bakın işinize gücünüze Allah aşkına.

Zaten yeterince hırpaladınız Türkiye’den göçmen gelen soydaşlarımızı. Sizin siyaset oyuncağınız değil bu insanlar. Bu insanların ellerinde son kalan şeyi “umudu” tükettiniz el birliği ile.

YDP küçük olsun Erhan’ın olsun. Yeni bir parti kurulsun o da Bertan’ın olsun. Ama size oyuncak ettirmeyiz “Ötekileştirilenleri” veya “Türkiyeli seçmenleri”

Aklınızı başınıza alın artık…

Vatandaşlık yasasını, Çalışma Yasasını, çalışanların özlük hakları konusunu, eğitimde fırsat eşitliğini, bürokraside temsiliyeti konuşun çok konuşmak istiyorsanız. Güney’e geçemeyen üçüncü kuşağın haklarını konuşun mesela.

Birbiriniz ile uğraşmayı bırakıp sizi ortaya gönderen seçmene olan borcunuzu ödeyin artık.

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