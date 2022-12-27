''Birkaç ay sonra ülke hayvancısının yedirecek balyası ve samanı kalmayacak''

Açıklama şöyle:

Hayvancılık sektörü 2022 yılının sonuna geldiğimiz bu günlerde ciddi anlamda sıkıntılı bir yıla girmek üzere. Ne yazık ki birçok bölgede ot dahi bitmemiş ve çimlenen ekinler de artık sıkıntılı bir duruma girmiştir. DERHAL BİR KRİZ MASASI KURULMASI GEREKMEKTEDİR. DERHAL KURAKLIKLA KARŞI KARŞIYA KALDIĞIMIZ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM İÇİN EK BÜTÇE OLUŞTURULMASI GEREKİR. Gideceğimiz köyün minareleri artık görüldü.

Bu saatten sonra Tarım Bakanlığı ve Hükümet ülke hayvancısı ve çiftçisi için neler yapılması gerekiyorsa Bakanlar Kurulu’nda görüşüp acil önlemler almak zorundadır. Birkaç ay sonra ülke hayvancısının yedirecek balyası ve samanı kalmayacaktır. Hemen önlem alınmazsa 1-2 ay içerisinde birçok hayvancı hayvanlarını satarak kasaplara teslim olacaktır. 1-2 ay içerisinde dengesiz beslenmeden ve açlıktan birçok hayvan telef olacaktır. Şuanda bile birçok hayvancımız iç piyasada çok yüksek fiyatlara dahi balya ve saman bulamamaktadır.

Biz daha önceden yaşamış olduğumuz kuraklıklarda ne büyük sıkıntılar yaşadığımızı çok iyi biliyor ve şimdiden yetkililere çağrı yapıyoruz.

2023 yılına girmeden önlem almaya başlayınız. Çiğ süt fiyatlarını iyileştiriniz. Ülke hayvancısının kaba ot ve saman ihtiyacını karşılamak için destek kalemleri oluşturunuz.

Hayvancımıza yem destekleri verebilmek için bütçe imkânlarınızı hazırlayıp, çalışmalara başlayınız. Küçükbaş hayvancıyı meraya dahi çıkarabilecek durumda değiliz. Ot dahi bitmedi. Bitenlerde kurudu. Acilen yem desteği verilmesi gerekir. Uyuyarak veya saklanarak sorunlara çözüm bulamazsınız. Çok geç olmadan gerekli girişimleri yapınız. Su imkânlarının nasıl değerlendirilebileceği konusunda planlama oluşturunuz.

KIBRIS TÜRK HAYVANCISI UYARIYOR.

KIBRIS TÜRK HAYVANCISI ‘’2023 YILINDA NE FELAKETLERLE KARŞI KARŞIYA KALACAĞINI GÖRÜYOR VE SÖYLÜYOR.’’

KIBRIS TÜRK HAYVANCISI ‘’AKLINIZI BAŞINIZA TOPLAYARAK ÜRETİMİN SONU GELMEDEN ÇÖZÜM ARAYIŞI İÇİNE GİRİNİZ’’ DİYOR.

BİZDEN UYARMASI VE SÖYLEMESİ.