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Birkaç gün içerisinde akaryakıt fiyatlarına indirim yapılması bekleniyor...

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, TL'nin döviz kurları karşısında değer kazanmasının ardından ardından akaryakıtın ucuzlayacağını belirterek, "Birkaç gün içinde akaryakıta bir indirim gelecektir” dedi.

21 Aralık 2021 Salı 22:54
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Birkaç gün içerisinde akaryakıt fiyatlarına indirim yapılması bekleniyor...
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Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Genç TV ekranlarında yayınlanan ve Mustafa Alkan’ın hazırlayıp sunduğu ‘Er Meydanı’ adlı programa katıldı.

Atun, akaryakıta yapılan zamma dikkat çekerek, “Akaryakıt fiyatında yapabileceğimiz hiçbir şey yok... Mecburduk... Bir sistem oluşturulmuş. Akaryakıt dövizle alınan bir tüketim unsurudur. Zam yapmıyorsunuz o kendini esnetiyor. Zam önlenemezdi” dedi.

Otomasyon sisteminin 6 ay sonra eksiksiz bir şekilde çalışacağının da altını çizen Atun, Türk Lirası’nın bu seyirde birkaç gün daha gitmesi halinde petrol fiyatlarının düşeceğini söyledi.

Atun, “Dün itibarıyla artış olması gerekiyordu olmadı. Birkaç gün içinde akaryakıta bir indirim gelecektir” diye konuştu.

KAYNAK KIBRIS POSTASI

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