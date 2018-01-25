“Birkaç gün içinde sonuç belli olur”



Deniz Abidin'in

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, bütçe geçmeden seçime gidildiğini anımsatarak, dolayısıyla hükümet kurma işlemlerinin ivedilikle tamamlanması gerektiğini söyledi. Özcafer, önemli olanın bir an önce hükümetin kurularak bütçenin geçirilmesi olduğunu ifade etti. Özcafer, hükümet kurmanın gerekliliğinin bu nedenden ötürü sürekli gündem olduğunu belirterek, seçimden birinci parti olarak çıkan UBP’nin hükümet kurma yönünde çalışma yapmak istemesinin doğal olduğunu söyledi. Özcafer, dört siyasi partinin de hükümet kurma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Ülkede kaç tane siyasi parti var ise birbirleri ile görüşmeleri en doğalıdır. Özgürgün dün itibarıyla bu görevi aldı, temaslarına başlayacaktır” dedi. Özcafer, dörtlü koalisyon görüşmelerinden henüz kesin sonuç çıkmadığını belirterek, CTP, TDP ve HP’nin önceden UBP’ye kapılarını kapattığını söyledi. Özcafer, “Nasıl bir temas içinde olacaklarını göreceğiz” diye konuştu. Özcafer, DP’nin en başında söylediği gibi UBP ile bir görüşme yapacağını belirterek, “Olması gereken de odur” dedi.

“Dörtlü koalisyon çalışmaları devam ediyor”

Bütün seçimden galip gelen siyasi partilerin görüşmesi taraftarı olduklarını belirten Özcafer, bu nedenle diğer üç partinin almış olduğu kararı almadıklarını kaydetti. Özcafer, şöyle devam etti, “Bu noktadan sonra önemli olan toplum sorunlarını gündeme getirerek hükümeti oluşturmaktır. Özgürgün’ün şu an itibarıyla çalışmalara ne gün ne zaman başlayacağını bilemiyoruz. Ancak, CTP-DP-TDP ve HP’de dörtlü bir koalisyon için çalışmalarına devam ediyor.”

HP Genel Sekreteri Atakan:

“Dörtlü koalisyon görüşmelerinde pürüz yok”

HP Genel Sekreteri Tolga Atakan ise yazılı olmayan bir kural olduğunu, seçimde en yüksek vekil sayısına ulaşan partinin ilk olarak bu görevi üstlendiğini belirtti. Atakan, Cumhurbaşkanının bunu dikkate alarak davrandığını ifade ederek, hükümeti kurma görevini ilk olarak UBP Genel Başkanı Özgürgün’e verdiğini kaydetti. Atakan, bunun yanında dörtlü bir koalisyon kurulmasına yönelik görüşmelerin devam ettiğini belirterek, görüşmelerin olumlu gittiğini söyledi. Atakan, “Bir pürüz, bir sıkıntı yok” diyerek, iki üç gün içinde olumlu bir sonuca varılacağını belirtti.

“Özgürgün süre dolmadan iade eder”

Atakan, dörtlü bir koalisyonun anlaşma yönünde bir karar alıp bunun kamuoyuna duyurulmasının ardından Özgürgün’ün sürenin dolmasını beklemeden hükümeti kurma görevini iade edeceğini söyledi. Atakan, şöyle devam etti, “UBP’nin hükümeti kurma süresi gündür. Biz Halkın Partisi olarak UBP ile görüşmeyeceğimizi önceden dile getirdik. CTP ve DP birer kahve içebiliriz açıklaması yaptılar ama bir koalisyon çalışması içinde olmayacakları yönünde açıklama yaptılar. Dolayısıyla UBP’nin hükümet arayışları gün sürmeyecektir diye düşünüyorum.”

“Siyasette her şey olabilir”

“UBP ile bir koalisyon için DP’nin fikri değişir mi?” sorusuna karşılık ise Atakan, “Siyasette her şey olabilir. DP Başkanı Denktaş’ın bugüne kadar yaptığı açıklamalara bakıldığında DP’nin UBP ile bir koalisyon çerçevesinde yer almayacağını birçok kez dile getirdiğini görüyoruz. Dile getirilen bu söylem dışında DP’nin bir adım atacağını düşünmüyorum. Ancak yine de siyasette her şey olabilir” diye konuştu.

“Birkaç gün içinde sonuç belli olur”

Atakan, dörtlü koalisyon görüşmelerinin bugün de süreceğini ifade ederek, “Birkaç gün içinde sonucu açıklayacağız. Umarız ki aldığımız karar doğrultusunda Sayın Özgürgün de fazla uzatmadan görevi Cumhurbaşkanına iade eder” dedi.

