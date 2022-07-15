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Birkan Uzun anısına, burs verilecek!

Birkan Uzun anısına 2022-2023 eğitim yılında Evkaf tarafından Üniversite öğrencilerine yönelik verilecek olan burs için başvurular 20 Temmuz 2022 tarihinde sona eriyor. 

15 Temmuz 2022 Cuma 20:02
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Birkan Uzun anısına, burs verilecek!
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KKTC Vatandaşı olan 3 öğrenciye sunulacak olan Birkan Uzun bursuna başvuru hakkı kazanan her öğrencinin 8,5 ortalamaya sahip olması ve diğer koşulların tamamlanmış olması halinde yılda üç asgari ücret olacak şekilde burs öğrencilere hizmet etmeye hazır hale getirilecektir.

İlgili öğrenciler tarafından tamamlanması beklenen koşullar aşağıdaki gibidir;
KKTC Ortaöğretim Kurumlarından mezun ve Yüksek Öğretime kabul almış olmak
Sporcu veya sivil toplum örgütlerinde gönüllü faal çalışmalar yapmış olmak; (İlgili Sivil Toplum Derneğinin referans yazısı da gerekmektedir)
Kişinin Birkan Uzun bursuna başvuru nedenlerini ve kişisel amaçlarını da içeren bir yazı ile birlikte başvurması
EVKAF Eğitim Formunun doldurulması ve gerekli evrak listesinin toplanması. (http://www.evkaf.org/site/sayfa.aspx?pkey=570)
Burs için tüm koşulların ve belgelerin tamamlanması halinde değerlendirme hakkı kazanan öğrencilerin 20 Temmuz 2022 tarihine kadar başvurusunu hazırlayacağı mektup ile birlikte Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne iletmesi gerekmektedir. Konu ile ilgili bilgi almak isteyen kişiler 0533 874 35 49 numaralı telefondan Su Evsal ya da Seven Dedeoğlu ile iletişime geçebilmektedir. 

Son Güncelleme: 15.07.2022 22:49
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