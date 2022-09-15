Birkan Uzun bursunu kazanan isim Mete Özözgür

Bu yıl, Fırat İleri tarafından verilen Birkan Uzun bursunu Türk Maarif Kolejinden 9,97 ortalama ile mezun olan Mete Özözgür kazandı.

Birkan Uzun’un Babası Cengiz Topel Uzun yaptığı açıklamada, Mete Özözgür, Hollanda'nın önde gelen üniversitelerinden Delft Teknik Üniversitesi Uzay Mühendisliği bölümüne kabul edildiğini ve 100 bin TL’lik bursu almaya hak kazandığını belirtti.

Fırat İleri tarafından verilen Birkan Uzun bursu, Fırat İleri’nin annesi tarafından, Mete Özözgür’ün babası Hilmi Özözgür’e teslim edildi.

Mete, Uzay Mühendisliği bölümünü neden seçtiğini şu sözlerle anlattı:

"Bu kadar önü açık, yenilikçi, fütürist ve de daha iyi bir gelecek için kesinlikle gerekli olan bir alanda henüz keşfedilmemiş o kadar şey varken Kıbrıs Türkü’nün bayrağını tıpkı Birkan Uzun’un izinden giderek en yüksek yerlerde dalgalandırabileceğim, bir gün Birkan Uzun’un bizi gururlandırdığı gibi benim de Kıbrıs Türk Halkı’nı gururlandırabileceğim ve Kıbrıs Türkü’nün başarısını ve gücünü tüm dünyaya gösterebileceğim bir bölüm olduğu için bu bölümü seçtim."

Mete Özözgür, sadece derslerinde değil sosyal alanda ve sporda da oldukça başarılı…

Hentbol, Atletizm, Yüksek Atlama, Badminton ve futbolda pek çok başarı elde eden Mete, satrançta da pek çok derece yaptı.

Mete Özözgür’ün üniversite eğitimi sonrası için de iddialı hedefleri var

Mete Özözgür, “Eğitimimi tamamladıktan sonra hayalim olan NASA ya da SpaceX gibi bir şirkette dünyayı değiştirecek projelerde emeği geçen ve her fırsatta bayrağımızı gururla taşıyacak olan bir Kıbrıslı Türk olarak dünyaya bir iz bırakmak istiyorum” dedi.

FIRAT İLERİ KİMDİR?

1987 yılında Lefkoşa'da doğdu. Ortaokul ve lise öğrenimini Türk Maarif Kolejinde birincilikle tamamlayarak 2004 yılında Cyprus America Scholarship Programme (CASP) tam bursu ile MIT Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği ile Finans alanlarında çift dal yapıp, Ekonomi ve Felsefe alanlarında ise yan dal yaparak üniversiteden 5.0/5.0 ortalama ile mezun oldu. Kariyerine önde gelen yatırım bankalarından JPMorgan'ın Londra ofisinde başlayıp, sonrasında Avrupa'da erken aşama teknoloji girişimlerine yatırımlarıyla bilinen toplam $500 milyon'luk bir fon olan, Hummingbird Ventures'a katıldı. Analist olarak başladığı şirkette 4 sene içerisinde genel müdür seviyesine yükselip, 2017 yılında Avrupa'da Forbes 30 Under 30 listesine giren ilk Kıbrıslı Türk oldu. İleri, Birkan Uzun’un yakın arkadaşıydı.

BİRKAN UZUN

Aslen Güzelyurt’lu olan Birkan Uzun, 29 Haziran 1993 tarihinde Gazimağusa’da dünyaya geldi. Çok erken yaşlarda okuma yazmayı öğrenen Birkan Uzun, Türk Maarif Koleji’nden üstün başarı ile mezun olarak dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan MIT Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde Bilgisayar Mühendisliği bölümüne girdi. Lisans ve yüksek lisans eğitimini burada tamamlayan Birkan Uzun, dünyanın önde gelen firmalarında yazılım mühendisi olarak çalıştı.

Birkan Uzun, eğitim hayatı boyunca spordan da uzak durmadı ve Kıbrıs Türklerinin adını dünyaya duyuran başarılı bir dağcı oldu. 2016 yılında Yedi Kıta Yedi zirve hedefi ile yola çıkan Birkan Uzun, yedi kıtanın en yüksek zirvesine tırmanma projesine başladı.

16 Aralık 2021’de Antarktika’nın en yüksek dağı olan Vinson Dağı’nda zirve yapan Birkan, hem bunu başaran ilk Kıbrıslı Türk oldu hem de zirvede Kuzey Kıbrıs Türk bayrağını açarak tüm dünyaya Kıbrıslı Türklerinin sesini duyurdu.

Sadece Kıbrıslı Türklerin değil dünyadaki tüm Türklerin gurur kaynağı olan Birkan Uzun 31 Aralık 2021 tarihinde geçirdiği talihsiz kayak kazasında yaşamını yitirdi.