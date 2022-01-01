Birkan Uzun'nun ölümüyle ilgili açıklama

Yaşamını Amerika’da sürdüren ve geçtiğimiz günlerde Antarktika’nın en yüksek noktası olan Vinson Dağı’nın zirvesine ulaşarak, gündem olan Kıbrıslı Türk Birkan Uzun bir kayak kazasında yaşamını kaybetti.

Yeni senenin ilk günü Kıbrıs, 28 yaşındaki Birkan Uzun’un ölüm haberi ile sarsıldı. Eğitimci, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun’un oğlu da olan Birkan Uzun’un acı haberi Amerika Birleşik Devletleri’nden geldi.

Birkan Uzun’un Oregon'da kayak yaptığı sırada “ağaç kuyusu” olarak tabir edilen yoğun kar yağışı sonrası ağaç diplerinde oluşan çukura düştüğü öğrenildi.

ABD medyası cuma günü, Bachelor Mt.'de 28 yaşındaki bir erkek kayakçının bir ağaç altında bulunduğunu ve devriyeler tarafından Acil Servise götürüldüğünü, ancak kurtarılamadığını yazdı.

ABD'de kayak kazası sonrasında Amerikan Büyükelçiliği ölen kişinin Kıbrıslı Türk Birkan Uzun olduğunu açıkladı.

Washington eyaletinde Kıbrıs'ın kuzeyinden giden 28 yaşındaki yatırım danışmanı Birkan Uzun, 7 kıtanın 7 büyük dağına tırmanan ilk Kıbrıslı Türk olmak istiyordu. Bu hayaline çok yaklaşan Uzun 16 Aralık'ta 5. hedefi Antarktika’nın en yüksek noktası Vinson Dağı’nın zirvesine tırmanmıştı. Birkan Uzun, 4.892 metre yüksekliği ile Antarktika’nın en yüksek noktası olan Vinson Dağı’nın zirvesinde ‘KKTC’ bayrağı açmıştı.

“Ağaç kuyusu”

ABD medyası Birkan Uzun’un ölümünün “ağaç kuyusu” ( Tree well ) olarak tabir edilen çöküntüden kaynaklandığını yazdı; zorlu koşullara atıfta bulundu, kayak merkezinin belirli alanlarında yalnızca ileri düzey kayakçılara izin verildiğini bildirdi.

Ağaç kuyuları, kar yağışı sırasında, kar düşmeyen ağaç köklerinde, derin ve yumuşak, dengesiz kar ceplerinin oluşması ile ortaya çıkıyor. Karda boğulma ya da kayak kazaları, bir kayakçının bu kuyulara düşerek hareketsiz hale gelmesiyle meydana geliyor.

Mesajlar…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun’un geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetmesi dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Tatar mesajında, “Vatanına ve milletine büyük bir aşkla bağlı Birkan’ımız, her daim kalplerimizin en özel yerinde yaşayacaktır” dedi.

Tatar, Birkan Uzun’a Allah’tan rahmet, tüm ailesine ve sevenlerine sabır diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın yayımladığı başsağlığı mesajı şöyle:

“Elde ettiği başarılarla hepimize büyük bir gurur yaşatan Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun’un, Amerika’da geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayım.

‘7 kıta 7 zirve’ hedefiyle büyük başarılara imza atarak, Kıbrıs Türkü’nün egemenliğinin ve bağımsızlığının nişanesi KKTC bayrağını, dünyanın birçok zirvesinde dalgalandırarak, gurur kaynağımız olan Birkan evladımıza Allah’tan rahmet, tüm ailesine ve sevenlerine sabır dilerim.

Büyük özveri, çaba ve zorlu yolculuklarla elde ettiği başarılarının, cesaretinin, çalışkanlığının ve tüm dünyaya sergilediği vatanseverliğinin, birçok gencimiz için esin kaynağı olacağına inancım tamdır.

Vatanına ve milletine büyük bir aşkla bağlı Birkan’ımız, her daim kalplerimizin en özel yerinde yaşayacaktır.”

Başbakan Faiz Sucuoğlu da Uzun’un ölümü nedeniyle sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Sucuoğlu mesajında şunları kaydetti:

“Dağların zirvesine çıkarak Kuzey Kıbrıs Türk halkının gururu olan Birkan'ımızı hiç beklenmedik bir şekilde kaybetmenin acı ve üzüntüsü içindeyim.

Ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum.

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.”

Erhürman: Başarıları unutulmayacak

Ana muhalefet, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da mesajında, kaybından üzüntü duyduğu Birkan Uzun’un inancı, çalışkanlığı ve başarılarının hiçbir zaman unutulmayacağını belirtti.

Erhürman şunları söyledi:

Geçtiğimiz günlerde Antarktika'nın en yüksek noktası olan Vinson Dağı'nın zirvesine ulaşarak bizleri gururlandıran genç dağcımız Birkan Uzun'u kaybetmenin derin acısını yaşıyorum. İnancı, çalışkanlığı ve başarıları hiçbir zaman unutulmayacak, gençlerimiz için her zaman örnek teşkil edecek. Birkan Uzun'a Allahtan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dilerim.

Türkiye’den de mesaj

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun’un vefatıyla ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı yayımladı.

Oktay mesajında, “Başarılarıyla KKTC bayrağını dünyanın birçok zirvesinde dalgalandıran Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun’un Amerika’da geçirdiği kaza sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim” ifadelerine yer verdi.

Birkan Uzun’a Allah’tan rahmet dileyen TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Ailesine ve tüm Kıbrıs Türk halkına başsağlığı diliyorum” dedi.