Birkan Uzun’un cenaze töreninin detayları belli oldu!

Antarktika’nın en yüksek noktası olan Vinson Dağı’nın zirvesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını dalgalandıran, yaşadığı talihsiz bir kaza sonucu 28 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun’un cenaze töreninin programı belli oldu.

Uzun’un naaşını milli sporcular karşılayacak…

Elde edilen bilgilere göre Pazar gecesi saat 00.50 sırlarında Birkan Uzun’un cenazesi Ercan Havalimanı’na ulaşacak.

10 milli sporcu Uzun’un naaşını Güzelyurt Belediyesi’ne ait cenaze aracına taşıyacak ardından cenaze Cengiz Topel Hastanesi’ne götürülecek Pazartesi tören saatine kadar bekletilecek.

Pazartesi günü sabah saat 09.00 sıralarında tabutun bayraklanmasının arından 10.15’te Uzun’un cenazesi Güzelyurt Kaymakamlığı önüne götürecek.

Güzelyurt’ta tören, Lefkoşa’da defnedilecek…

Uzun’un naaşının Güzelyurt Kaymakamlığı’na varması üzerine yine milli sporcular tabutu katafalta koyacak ardından Birkan Uzun’un babası Cengiz Topel Uzun konuşma yapacak. Cengiz Topel Uzun’un konuşmasının arından Cumhurbaşkanı Tatar, konuşacak ardından cenaze halk tarafından omuzlarda taşınarak Güzelyurt Fatih Camii’nde musalla taşına konulacak.

Saat 12.00’da cenaze namazının kılınmasının arından Birkan Uzun’un cenazesi Lefkoşa Kabristanlığına götürülecek.

Mezar başında bayrağın tabuttan çıkartılmasının arından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bayrağı aileye teslim edecek daha sonra Birkan Uzun’un naaşı defnedilecek.

(HABER KIBRIS)