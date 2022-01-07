Künye
Kıbrıs 18
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı
14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı
Ölümlü iş kazasında zanlı mahkemeye çıktı
Ölümlü iş kazasında zanlı mahkemeye...
Ercan’da sahte paralarla çıkış yapmaya çalışırken yakalandı
Ercan’da sahte paralarla çıkış yapmaya...
Uyuşturucu sattığını itiraf etti
Uyuşturucu sattığını itiraf etti
Eski kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Eski kız arkadaşını öldüresiye dövdü

Birkan Uzun’un cenaze töreninin detayları belli oldu!

Vefatı ile ülkeyi yasa boğan Birkan Uzun’un cenazesi pazartesi günü defnedilecek.

07 Ocak 2022 Cuma 18:44
0 Okunma
Birkan Uzun’un cenaze töreninin detayları belli oldu!
banner108

Antarktika’nın en yüksek noktası olan Vinson Dağı’nın zirvesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını dalgalandıran, yaşadığı talihsiz bir kaza sonucu 28 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun’un cenaze töreninin programı belli oldu.

Uzun’un naaşını milli sporcular karşılayacak…

Elde edilen bilgilere göre Pazar gecesi saat 00.50 sırlarında Birkan Uzun’un cenazesi Ercan Havalimanı’na ulaşacak.

10 milli sporcu Uzun’un naaşını Güzelyurt Belediyesi’ne ait cenaze aracına taşıyacak ardından cenaze Cengiz Topel Hastanesi’ne götürülecek Pazartesi tören saatine kadar bekletilecek.

Pazartesi günü sabah saat 09.00 sıralarında tabutun bayraklanmasının arından 10.15’te Uzun’un cenazesi Güzelyurt Kaymakamlığı önüne götürecek.

Güzelyurt’ta tören, Lefkoşa’da defnedilecek…

Uzun’un naaşının Güzelyurt Kaymakamlığı’na varması üzerine yine milli sporcular tabutu katafalta koyacak ardından Birkan Uzun’un babası Cengiz Topel Uzun konuşma yapacak. Cengiz Topel Uzun’un konuşmasının arından Cumhurbaşkanı Tatar, konuşacak ardından cenaze halk tarafından omuzlarda taşınarak Güzelyurt Fatih Camii’nde musalla taşına konulacak.

Saat 12.00’da cenaze namazının kılınmasının arından Birkan Uzun’un cenazesi Lefkoşa Kabristanlığına götürülecek.

Mezar başında bayrağın tabuttan çıkartılmasının arından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bayrağı aileye teslim edecek daha sonra Birkan Uzun’un naaşı defnedilecek.

(HABER KIBRIS)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sucuoğlu: “Her ay 150 milyon TL isteyerek olmaz...”
Sucuoğlu: “Her ay 150 milyon TL isteyerek olmaz...”
Erhürman: “Kadın girişimciliği ve kooperatifleri teşvik edilerek desteklenecek”
Erhürman: “Kadın girişimciliği ve kooperatifleri teşvik edilerek desteklenecek”
DP Milletvekili adayı Serhat Akpınar’dan Hasan Sertoğlu'na ziyaret
DP Milletvekili adayı Serhat Akpınar’dan Hasan Sertoğlu'na ziyaret
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim