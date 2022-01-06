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Birkan Uzun’un cenazesi cumartesi KKTC’ye gelebilir

Vefatıyla ülkemizi yasa boğan Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun’un cenazesinin ABD’den KKTC’ye getirilmesi için yoğun çabalar sürüyor...

06 Ocak 2022 Perşembe 10:51
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Birkan Uzun’un cenazesi cumartesi KKTC’ye gelebilir
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Antarktika’nın en yüksek noktası olan Vinson Dağı’nın zirvesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağını dalgalandıran, fakat yaşadığı talihsiz bir kaza sonucu 28 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun’un cenazesinin cumartesi günü ülkeye gelmesi bekleniyor.

Oregon’da kayak yaptığı sırada “ağaç kuyusu” olarak tabir edilen yoğun kar yağışı sonrası ağaç diplerinde oluşan çukura düşüp yaşamını yitiren Birkan Uzun’un cenazesi için Dışişleri Bakanlığı ve KKTC Washington Temsilciliği çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

KIBRIS’a konuşan Birkan Uzun’un babası Eğitimci, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun, oğlunun cenazesinin ülkeye ulaşması için gereken girişimlerin yapıldığını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri’nde kar fırtınasının etkili olduğunu ve çoğu yolun kapandığına dikkat çeken Cengiz Uzun, ABD’de önümüzdeki günlerde güneşli havanın etkili olmasının beklendiğini, bu sayede yolların açılabileceğini vurguladı.

Yolların açılması halinde cenazenin perşembe günü Los Angeles’a ulaşma ihtimalinin olduğunu belirten Cengiz Uzun, uçağa yetişme şansı olursa cenazenin cuma günü Türkiye’ye, cumartesi günü ise KKTC’ye ulaşma ihtimalinin bulunduğunu kaydetti.

Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı İsmet Korukoğlu ise bakanlık olarak, KKTC Washington Temsilciliği’yle sürekli temasta olduklarını, konuyla ilgili ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Türkiye’nin de cenazenin bir an önce KKTC’ye ulaşması için yardım ettiğini kaydeden Korukoğlu, cenazenin KKTC’ye ulaşması noktasında büyük bir çaba sarf edildiğinin altını çizdi.

Kaynak : Kıbrıs Gazetesi

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Birkan Uzun
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