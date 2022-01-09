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Birkan Uzun’un naaşı KKTC’ye geldi

09 Ocak 2022 Pazar 19:41
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Birkan Uzun’un naaşı KKTC’ye geldi
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ABD’de geçirdiği kayak kazasında hayatını kaybeden d ünyaca ünlü Amazon firmasında bilgisayar mühendisi olarak bir çok projeye imza atan, sosyal yaşamında da dağcılıkla ilgili faaliyetlerde bulunan 28 yaşındaki Birkan Uzun'un naaşı KKTC'ye getirildi

10 milli sporcunun taşıdığı Uzun’un naaşı, Güzelyurt Belediyesi’ne ait cenaze aracına taşınarak Cengiz Topel Hastanesi’ne götürülecek yarın düzenlenecek tören saatine kadar bekletilecek. 

Güzelyurt'ta düzenlenecek cenaze törenin ardından saat 12.00’dw Birkan Uzun’un cenazesi Lefkoşa Kabristanlığında toprağa verilecek.

Anahtar Kelimeler:
Birkan Uzun
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