Birleşen belediyelerde borçlar ne olacak?

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Belediyelerin birleştirilmesi ile birlikte tüm varlıklarının yanı sıra borçların da birleşeceğini ve bu anlamda da bütçede bir kalem ayrılacağını ifade eden UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, “Tüm dünyadaki birleşimlere baktığımızda bazı ülkelerde geçiş dönemleri yapıldı ancak bazı ülkelere de baktığımızda anayasal süreçlerde 2 madde yazıldı. X belediyenin tüzel kişiliği kaldırıldı y belediyeye taşındı. O belediyeye ait tüm taşınmaz mallar araçlar vs. gibi tüm varlıkları o belediyeye geçer. Biz bu yasanın içinde intibaktan tutun da toplu iş sözleşmesine, araçlara, taşınmaz mallara, şirketlere, nasıl birleşme olacağına, amaç ve kapsamına kadar her şeyi yazdık. Belki de bizim yaptığımız yasanın dünyada eşi benzeri yoktur” dedi.



Konuşmasının devamında Yeşilırmak, “Bütçe görüşmelerinde, İçişleri bakanlığı bütçesi yapılırken, yerel yönetimler reformu kapsamında bir kalem konulacak. 250 milyon TL bir kalem konulacak ve birleştirme esnasında borcu olan belediyelerle ilgili yaşanan sıkıntılar bu bütçeden ödenecek. Örneğin Mehmetçik-Büyükkonuk birleşti ve Büyükkonuk’un borcu var. Borçların ödenmesinde bu kalem devreye girecek. Bu reform ilk gündeme geldiğinde belediyelerin toplam borcu 487 milyondu. Bunun içinde sosyal sigorta, vergi, ihtiyat sandığı ve kurumlara olan borçlar ve diğer borçlar vardı. Belediyelerin sosyal sigorta ihtiyat sandığı ve vergi yapılandırılmış borçlardır. Onun dışındaki diğer borçlar yapılandırılmamış cari borlar, kredi borçları ve piyasa borçları bulunuyor. Esasen belediyeleri sıkıntıya sokabilecek borçlar bunlardır. Dolayısıyla borçlar noktasında gerek hükümet gerekse içişleri bakanlığı gerekli desteği verecekler. Bu birleştirmeyle beraber sancılı bir süreç olacak ama bu zor süreç oradaki belediye başkanının performansına bağlı olacak. Yapılacak organizasyon ve planlama doğru bir şekilde yapılırsa bu sorunlar çok hızlı çözülebilir” dedi.