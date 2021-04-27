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“Birleşmiş Milletler bizi çözümden uzaklaştırdı”

Gündem Kıbrıs Cenevre Özel yayınında, HP Lefkoşa Milletvekili Gülşah Manavoğlu bugün yapılacak olan Cenevre Görüşmeleriyle ilgili yorumda bulundu...

27 Nisan 2021 Salı 13:29
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“Birleşmiş Milletler bizi çözümden uzaklaştırdı”

ÖZEL HABER / Kardelen Göksu

Gündem Kıbrıs Cenevre Özel yayınında, HP Lefkoşa Milletvekili Gülşah Manavoğlu bugün yapılacak olan Cenevre Görüşmeleriyle ilgili yorumda bulundu.

Manavoğlu’nun konuşması şu şekilde:

Halkın Partisi olarak belli bir süredir söylemlerimizi sürdürüyoruz. Bazı şeyleri değişmemiz gerekmektedir. Çözüme giden yolu tekrar kurgulamamız için, hem Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını ve güvenliğini tehlikeye atmadan hem de çözüm noktasında herhangi bir nihai kararı tıkamadan ilerlemeliyiz. Bir vizyon değişikliği gereklidir, başka konularda öneri sunabilmek gerekmektedir.

İki tarafın senelerdir konuşulan, iki ayrı tezin sadece konuşulduğunu ve bir sonuca gidilemediğini zaten gördük. Bizim tarafımız üçüncü bir yoldur zaten senelerdir konuşulup denenen ve yıllardır çözülemeyen bir konu dışında iki yolu da dışlamadan üçüncü bir yol önerdik bizler.

Kıbrıs Türk halkı olarak, Birleşmiş Milletlere anlatmamız gereken siz bizi ekonomik anlamda, çok ciddi anlamda baskı altında tuttunuz, kendi kendimize gelişmemize izin vermediniz ve yaratmış olduğunuz ortam çözüme yaklaştıracağına, çözümden uzaklaştırdı.

Anahtar Kelimeler:
Gülşah Manavoglu
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