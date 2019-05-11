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”Birleşmiş Milletler bölgesel güvenliğin ve istikrarın sağlanmasında yetersiz kalıyor”

11 Mayıs 2019 Cumartesi 08:57
”Birleşmiş Milletler bölgesel güvenliğin ve istikrarın sağlanmasında yetersiz kalıyor”
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Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Heyeti’nin başkanı Dr. Nasır Hariri, “Birleşmiş Milletler bölgesel güvenliğin ve istikrarın sağlanmasında yetersiz kalıyor.

Bunun sebebi de Rusya’nın BM kararlarını daima veto etmesi.

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Bugün  BM Güvenlik Konseyi toplantısında yapacağımız görüşmede önemli olan İdlib’e askeri operasyonların durdurulması. Esed’in İdlib’deki askeri operasyonlara son vermesi için bu kararın çıkması gerekiyor. Bu kararın Rusya’ya karşı da verilmesi gerekiyor.” dedi.

Hariri, Önder Dayanışma ve Kalkınma Derneği’nde düzenlediği basın toplantısında, Suriye’nin kuzeyinde yaşanan krizlere değinerek, Rejimin, Birleşmiş Milletlerin uyarılarına rağmen kimyasal silah kullanmaya devam ettiğini belirtti.

Suriye’nin kuzeyinde yaşanan krizin son aylarda kötüleştiğini dile getiren Hariri, bu krizi de Esed rejimi, Rusya ve İran’ın tetiklediğini iddia etti.

(BRT)

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”Birleşmiş Milletler
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