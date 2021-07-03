Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Meydan savaşı gibi kavga!
Meydan savaşı gibi kavga!
Dördüncü kez mahkeme huzuruna çıktı
Dördüncü kez mahkeme huzuruna çıktı
23 sabıkası ve askıda 5 davası daha var
23 sabıkası ve askıda 5...
Boğazını sıktı, defalarca yumrukladı
Boğazını sıktı, defalarca yumrukladı
Hakan Yalçın'ın ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı
Hakan Yalçın'ın ölümüyle ilgili detaylar...

“Birlikte daha iyisini inşa edelim”

Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana, Dünya Kooperatifçilik Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

03 Temmuz 2021 Cumartesi 18:34
0 Okunma
“Birlikte daha iyisini inşa edelim”

“Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA) ile Birleşmiş Milletlerin aldığı karar uyarınca; 1995 yılından itibaren Uluslararası Kooperatifler Birliği’ne bağlı kooperatifler ile Birleşmiş Milletlere bağlı tüm örgütler tarafından, her yıl Temmuz ayının ilk Cumartesi günü Dünya Kooperatifçilik Günü olarak kutlanmaktadır” diyen Kemal Deniz Dana, bu yılki temanın “Birlikte Daha İyisini İnşa Etmek” olarak seçildiğini aktardı.

Kemaql Deniz Dana, “dünyanın dört bir yanındaki kooperatifler, Covid-19 pandemi krizini dayanışma ve esneklik ile nasıl karşıladıklarını ve topluluklara insan merkezli ve çevreye duyarlı bir iyileşme sunduklarını ortaya koymaktadırlar” ifadelerini kullandı

Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Ülkemizde Kooperatifçilik hareketleri ilk olarak çiftçilerin kredi sağlamak amacıyla Mağusa kazasına bağlı Lefkonuk köyünde 22.10.1909 tarihinde Türkler ile Rumların ortaklaşa kurduğu kooperatif ile başlamış, üyelerinin tamamı Türklerden oluşan ilk kooperatif ise 1927 yılında Sütlüce köyünde kurulmuştur. O tarihlerden günümüze kadar ülkenin dört bir yanında yüzlerce kooperatif kurulmuş ve ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasında önemli rol oynamışlardır. Günümüzde kırsal kesimde üyelerinin her türlü ayni ve nakdi kredi ihtiyacını karşılayan Kredi Kooperatifleri, üyelerinin gıda ve dayanıklı tüketim ihtiyaçlarını karşılayan Tüketim Kooperatifleri, üyelerinin nakdi kredi ihtiyaçları ile tasarruflarını değerlendiren Tasarruf Kooperatifleri ve üretim, pazarlama, yapı, balıkçılık vb. alanlarda faaliyet sürdüren Kalkınma Kooperatifleri türlerinde faaliyetlerini aktif olarak yürüten 213 adet kooperatif bulunmakta olup, bu kooperatiflerin çatısı altında toplanan kadınlarımız, gençlerimiz ve toplumun tüm kesimlerinden insanımız, bilgi ve deneyim paylaşımı ile güçlenerek, dayanışma içinde çözümler üretmekte, sürdürülebilir kalkınmaya, demokratikleşmeye ve refahın artırılmasına katkı sağlamaya devam etmektedirler.

Güç birliği yaparak omuz omuza verip ekonomik sistemin etkin aktörü olma iradesini ortaya koyanların bir araya getirdiği tüm kooperatifler ile kooperatif ortaklarının ve kooperatifçiliğe maddi manevi desteklerini esirgemeyen herkesin Uluslararası Kooperatifçilik Gününü kutlarım.

Anahtar Kelimeler:
Kemal Deniz Dana
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uluslararası Kooperatif Günü’nde Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi (Gİ-KA KOOP) Kuruldu
Uluslararası Kooperatif Günü’nde Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi (Gİ-KA KOOP) Kuruldu
‘Kıbrıs Engelliler Merkezi’ binasının temeli atıldı
‘Kıbrıs Engelliler Merkezi’ binasının temeli atıldı
Yangın kontrolden çıktı, çok sayıda ev yandı
Yangın kontrolden çıktı, çok sayıda ev yandı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim