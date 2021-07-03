“Birlikte daha iyisini inşa edelim”

“Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA) ile Birleşmiş Milletlerin aldığı karar uyarınca; 1995 yılından itibaren Uluslararası Kooperatifler Birliği’ne bağlı kooperatifler ile Birleşmiş Milletlere bağlı tüm örgütler tarafından, her yıl Temmuz ayının ilk Cumartesi günü Dünya Kooperatifçilik Günü olarak kutlanmaktadır” diyen Kemal Deniz Dana, bu yılki temanın “Birlikte Daha İyisini İnşa Etmek” olarak seçildiğini aktardı.

Kemaql Deniz Dana, “dünyanın dört bir yanındaki kooperatifler, Covid-19 pandemi krizini dayanışma ve esneklik ile nasıl karşıladıklarını ve topluluklara insan merkezli ve çevreye duyarlı bir iyileşme sunduklarını ortaya koymaktadırlar” ifadelerini kullandı

Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Ülkemizde Kooperatifçilik hareketleri ilk olarak çiftçilerin kredi sağlamak amacıyla Mağusa kazasına bağlı Lefkonuk köyünde 22.10.1909 tarihinde Türkler ile Rumların ortaklaşa kurduğu kooperatif ile başlamış, üyelerinin tamamı Türklerden oluşan ilk kooperatif ise 1927 yılında Sütlüce köyünde kurulmuştur. O tarihlerden günümüze kadar ülkenin dört bir yanında yüzlerce kooperatif kurulmuş ve ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasında önemli rol oynamışlardır. Günümüzde kırsal kesimde üyelerinin her türlü ayni ve nakdi kredi ihtiyacını karşılayan Kredi Kooperatifleri, üyelerinin gıda ve dayanıklı tüketim ihtiyaçlarını karşılayan Tüketim Kooperatifleri, üyelerinin nakdi kredi ihtiyaçları ile tasarruflarını değerlendiren Tasarruf Kooperatifleri ve üretim, pazarlama, yapı, balıkçılık vb. alanlarda faaliyet sürdüren Kalkınma Kooperatifleri türlerinde faaliyetlerini aktif olarak yürüten 213 adet kooperatif bulunmakta olup, bu kooperatiflerin çatısı altında toplanan kadınlarımız, gençlerimiz ve toplumun tüm kesimlerinden insanımız, bilgi ve deneyim paylaşımı ile güçlenerek, dayanışma içinde çözümler üretmekte, sürdürülebilir kalkınmaya, demokratikleşmeye ve refahın artırılmasına katkı sağlamaya devam etmektedirler.

Güç birliği yaparak omuz omuza verip ekonomik sistemin etkin aktörü olma iradesini ortaya koyanların bir araya getirdiği tüm kooperatifler ile kooperatif ortaklarının ve kooperatifçiliğe maddi manevi desteklerini esirgemeyen herkesin Uluslararası Kooperatifçilik Gününü kutlarım.