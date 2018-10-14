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Birlikte dolandırıcılık yaptığı çete üyelerini dolandırıp klip çekti

Bursa'da dolandırıcılık yaptığı çete üyelerini de dolandırıp 'Emir Ekin' ismiyle klip çeken ve internette binlerce izlenme alan Süleyman E. ile 33 kişi polis ekiplerince gözaltına alınıdı.

14 Ekim 2018 Pazar 10:52
Birlikte dolandırıcılık yaptığı çete üyelerini dolandırıp klip çekti

Bursa Emniyet Müdürülüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa merkezli 13 ilde elektronik ortamda dolandırıcılık yapan çeteye yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda gözaltına alınan 34 şüphelinin vatandaşları 20 milyon lira dolandırdığı öğrenildi. Operasyonda çok sayıda pos cihazı, kredi kartı, hard disk, sahte ehliyet ve sahte kimlik ile sim kart ele geçirildi. Şüphelilerin, özel yazılımlı pos cihazlarıyla kredi ve banka kartlarını kopyalayıp, kendini polis, asker, hakim, savcı ya da banka görevlisi olarak tanıttıkları belirlendi.

KLİP ÇEKTİ, BİNLERCE KİŞİ İZLEDİ

DHA'nın haberine göre gözaltına alınan şüphelilerden Süleyman E.'nin, dolandırıcılık çetesinin başında olduğu ve birlikte dolandırıcılık yaptığı arkadaşlarına, ''Banka 150 bin lira paraya bloke koydu'' diyerek çeteden para kaçırdığı ve kaçırdığı para ile müzik klibi çektirdiği öğrenildi. Klipte 'Emir Ekin' ismini kullanan Süleyman E.'nin klibi, sosyal müzik platformunda 250 binin üzerinde izlendi. Şüpheli, Süleyman E. ile beraberindeki 33 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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