Birol Karaman: "Böyle devam ederse Girne birkaç yıla daha kötü duruma gelecek"

Ekonomik, çevresel ve sosyal olarak kentin mevcut durumunun sürdürülebilir olmadığına işaret eden Karaman, “mevcut anlayışla devam edilmesi durumunda çok değil birkaç yıl içerisinde kent ekonomik ve çevresel olarak bugünkünden çok daha kötü bir duruma gelecek” dedi. CTP Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman ve ekibi, seçim çalışmaları kapsamında kent sakinleri ile buluştu.

"PERSONELE GÜVENİYORUM"

CTP’li aday, vergi veren Girnelinin belediyede Başkan’ı görmeden sorun çözemediğine işaret ederek, görenin de çözüp çözemeyeceğinin meçhul olduğunu belirtti. Bunun sebebinin çalışana güvensizlik ve yetki verilmemesi olduğunu aktaran Karaman, “bugün kentin çok yeni ihtiyaçları olmasına karşın, belli alanlarda yeni şubeleşmelere gidilmedi. Şu anda belediyeye gittiğinizde, illa ki Başkan’ı görmeniz gerekir. Sorununuzu ancak Başkan’la görüşüp çözebilirsiniz veya görüşüp çözemeyebilirsiniz... Ben Belediye’de çalışan personele güveniyorum, sorunları birlikte çözeceğiz” dedi.

"BELPAZ’DA EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET"

BELPAZ bünyesinde çalışmakta olan personelin ucuz iş gücüne dayalı bir biçimde çalıştırılmasının önleneceğini ifade eden Karaman, personelin ‘eşit işe, eşit ücret’ prensibiyle çalıştırılacağını vurguladı. Karaman, “BELPAZ çalışanları artık belediye başkanlarının iki dudağı arasında olmayacak, BELPAZ çalışanlarının toplu iş sözleşmesine dâhil edilmesini sağlayacağız” dedi.

"BELEDİYEDE BİYOLOG VE ÇEVRE MÜHENDİSİ YOK!"

Özellikle yaz aylarında kanalizasyon sorunu yüzünden kapı pencere açamadıkları ifade eden bazı yurttaşlar, bu yüzyılda hala bu sorunlarla karşılaşmanın utanç verici olduğunu söyleyerek acil çözüm beklentilerini Karaman ve ekibine ilettiler. Kanalizasyon ve yağmur suyu drenajının altyapı sorunları içinde en temel iki sorun olduğuna dikkat çeken Karaman da, “ön arıtma konusunun acilen çözümlenmesi gerekiyor. Girne Belediyesi’ne yüzlerce personel alınmasına rağmen bir biyolog ya da çevre mühendisi yok. İnsan kaynağını yaratmamız gerekiyor. Kanalizasyon Ana Planı’na ihtiyacımız var. Bununla ilgili çok ciddi çalışmalarımız var. Göreve gelir gelmez çalışmalara başlayacağız ve bu planla birlikte adım adım ne yapabileceğimizi bileceğiz. Bunu da halkla paylaşacağız. Halktan ve sivil toplum örgütlerinden bir izleme komitesi oluşturularak, planının denetimini de halka vereceğiz” dedi.