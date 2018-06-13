Birol Karaman: "Doğanköy meydanına kavuşacak"

CTP Girne Belediyesi Başkan adayı Birol Karaman ile ekibi, 23 Nisan İlkokulu’nun Yılsonu Sergisi’ne katıldı. Burada sergiyi gezen Karaman, ekibiyle Doğanköy’e giderek bildiri dağıttı, yurttaşlarla buluştu. Doğanköy gezisine Girne milletvekili Fazilet Özdenefe de eşlik etti. Köy sakinleri ile sohbet eden Birol Karaman, Doğanköy’ün yeni meydanına kavuşacağını belirterek, “Doğanköy, Girne’nin içinde ama Girne’nin sıkışıklığından uzak en değerli köylerimizden birisidir. Ancak yıllardır ihmal edilmiştir. Biz Doğanköy’de muhtarlık binasının da bulunduğu alana yeni ve özgün bir doku kazandıracağız” dedi. Kanalizasyon probleminden de şikâyet eden Doğanköy sakinleri yeni dönemde bu sorunun artık tarihe gömülmesini umut ettiklerini söyledi.