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Birol Karaman: "Kentin her yanına sahip çıkacağız"

24 Haziran yerel seçimlerine yönelik çalışmalarını sürdüren Girne Belediyesi Başkan adayı Birol Karaman ve Belediye Meclis üyesi adayları Karaoğlanoğlu’nda bulunan Sanayi Bölgesi’ni gezdi.

12 Haziran 2018 Salı 16:47
Birol Karaman: "Kentin her yanına sahip çıkacağız"

Yetersiz altyapısı ile sık sık gündeme gelen bölgedeki iş yeri sahiplerinin sıkıntılarını dinleyen Karaman ve ekibi, bölgede incelemelerde bulundu. Sahipsiz bırakıldıklarını söyleyen esnaf, kaldırımlardan yollara, altyapısından çevre kirliliğine birçok sorunla boğuştuklarını bildirerek, geçmişten günümüze bu bölgenin kendi haline bırakıldığını ifade etti. Belediye yetkililerine ulaşmakta bile sorun yaşadıklarını söyleyen işyeri sakinleri, yeni dönemde sorunlarına çözüm bulmayı umduklarını ifade etti.

"İLGİLİ ŞUBELER ETKİN MÜDAHALE EDECEK"

İletişim probleminin gittikleri her yerde karşılarına çıktığını belirten Birol Karaman,  belediyenin kurumsal yapıya kavuşturulmasıyla, ilgili şubelerin sorunlara etkin müdahalede bulunmasının daha kolay olacağına inandığını söyledi. Karaman, “bugün Girne’nin hangi bölgesine giderseniz gidin, aynı sorunlarla karşılaşacaksınız. Tüm kentte olduğu gibi, bu bölgede de kaldırımların düzenlenmesi, altyapının güçlendirilmesi, çevre kirliliğinin önüne geçilmesi, yağmur suyu drenajı gibi en temel sorunları acil olarak ele almak öncelikli hedefimiz olacak. Bölgedeki işyeri sahiplerinin görüşlerini de alarak diğer düzenlemeleri ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde yapacağız. Kentin her yanına sahip çıkacağız” dedi.

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