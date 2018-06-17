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Birol Karaman: "Planetaryum da Girne’ye çok yakışacak"

Girne Belediyesi Başkan adayı Birol Karaman ile ekibinin 24 Haziran yerel seçimlerine yönelik çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

17 Haziran 2018 Pazar 14:46
Birol Karaman: "Planetaryum da Girne’ye çok yakışacak"

“Girne aşkına iş başına”  diyerek yola çıkan Birol Karaman ve ekibi, çalışmalar kapsamında sivil toplum örgütleri, mahalle ve köy sakinleri ile bir araya geldi. “24 Haziran sonrası Girne’yi el birliği ile kurtaracağız” diyen Birol Karaman, önümüzdeki dönem için belirledikleri yol haritasını yurttaşlarla paylaştı. Çağdaş projeleri yurttaşlar tarafından ilgiyle karşılanan Birol Karaman, trafikten, altyapı ve kanalizasyon sorunlarına tüm kenti nefes aldıramaz hale getiren konuların çözümleri için yurttaşlardan onay istedi. Karaman, Girne için çağdaş mekanlar ve ekolojik projeler tasarladıklarını, bunların hepsinin gerçekçi, bilimsel verilere dayanan işler olduğunu söyledi.

"KENTE YENİ BİR BAKIŞ AÇISI KATACAĞIZ"

Sivil toplum sitesi, şehir tiyatrosu, kadın sığınma evi ile Zeytinlik- St. Hillarion ile Ozanköy- Bellapais’e kazandırılacak yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra kentin sosyal ve kültürel yapısına farklı bir vizyon getirecek projelerin hayata geçirileceğini aktaran Birol Karaman, Kent Kütüphanesi ve Araştırma Merkezi, Doğa Tarihi Müzesi gibi kentin çocuklarına ve yetişkinlerine yeni bir bakış açısı katacak, “Planetaryum”un da turizmin incisi Girne’yi ileriye taşıyacak mekânlar arasında olduğuna dikkat çekti. Birol Karaman şöyle konuştu:

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“Güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin yapay görüntüsünün özel bir yansıtıcı ile kubbe şeklindeki tavana yansıtıldığı gösteri salonları olarak tarif edilebilecek planetaryumlar, başta öğrenme çağındaki gençler olmak üzere herkesin uzay boşluğundaki hareketleri gerçekçi bir şekilde algılamasına yardımcı oluyor. Dünyada uygulaması giderek yaygınlaşan planetaryumları kentimiz Girne’ye kazandıracağız. Doğa Tarihi Müzesi gibi Planetaryum da Girne’ye çok yakışacak” dedi. 

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