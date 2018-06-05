Birol Karaman: "Rozetleri bırakıp el birliği ile kentimiz için çalışacağız"

HP Girne İlçe binasında gerçekleşen buluşmada, CTP Girne İlçe Başkanı Mehmet Kişi, CTP Girne Belediye Meclis Üyesi adayları ile HP Girne İlçesi Başkanı Ahmet Tokatlıoğlu ve Meclis Üyesi adayları yer aldı. Trafik, kanalizasyon, altyapı, otopark ve kurumsallaşma gibi konuların masaya yatırıldığı görüşmede Birol Karaman, “Girne ile ilgili çözüm önerilerimizi şimdiden konuşmamız lazım” diyerek işbirliğinin önemine dikkat çekti. Seçim süresince vakit kaybetmeden kentin tüm sorunlarının ele alınıp, konuşulup tartışılması gerektiğinin altını çizen Karaman, “aksi takdirde zaman kaybederiz. Bu zaman kaybı da tüm Girnelilerin zararına olur. Böyle bir zaman kaybına kimsenin tahammülü yok. Bu yolu sağlıklı bir şekilde yürümek için, 25 Haziran sabahı rozetlerimizi bir kenara bırakıp, el birliği ile bu kent için çalışmaya başlayacağız” dedi.

İŞBİRLİĞİYLE GİRNE AYAĞA KALKACAK

Kimseyi kişisel bir yerden suçlamadan siyaset üretme amacında olduklarını belirten Karaman, siyasetin de yeni bir anlayışa ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, “bu anlayış sadece Girne’de değil, tüm ülkede yayılmalı. Ne yazık ki bu kısır tartışmalar üzerinden bugüne kadar siyasette prim sağlandı. Ancak ülkenin de kentlerin de sorunları büyüdü. Elbette eleştirilerimiz olacak. Ancak kişisel bir noktadan kimsenin üzerine gitmeyeceğiz” dedi. İşbirliği anlayışının da Girne’nin ayağa kaldırılmasında etken rol üstleneceğini belirten Karaman, şu an en mutsuz kentin Girne olduğunu söyleyerek, “gelin hep birlikte Girne için, Girneliler için çalışalım” dedi.

DAYANIŞMA KENTİMİZ İÇİN ÖNEMLİ

HP ile Girne İnisiyatifi’nde ve hükümette yol birlikteliği olduğunu vurgulayan CTP Girne İlçe Başkanı Mehmet Kişi de, toplumsal kaosun içinde zor bir görev üstlendiklerini belirterek, “dolayısıyla seçimden sonra da zaman zaman istişareler yapmamız kent dayanışması için önemli olacak” dedi. HP Girne İlçesi Başkanı Ahmet Tokatlıoğlu ise yoğun bir sürece girildiğini söyleyerek seçim sonrası uyum içinde çalışacakları inancında olduklarını belirtti.