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Bisiklet Federasyonu: Bisiklet sporcularının devamlı maruz kaldığı bu tip olayları sert bir şekilde kınıyoruz

Bisiklet Federasyonu Başkanı Salih Yalızat, dikkatsiz bir sürücünün kurbanı olan ve ölümden dönen federasyonun lisanslı sporcusu Sevim Yıldız için geçmiş olsun mesajı yayınlayarak kazayı kınadı ve gerekenlerin yapılacağını açıkladı. Bisiklet Federasyonu, Yıldız'ın geçirmiş olduğu kaza hakkında açıklama ve kınadı

27 Şubat 2022 Pazar 16:22
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Bisiklet Federasyonu: Bisiklet sporcularının devamlı maruz kaldığı bu tip olayları sert bir şekilde kınıyoruz
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Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu (KTBF) Başkanı Salih Yalızat, dikkatsiz bir sürücünün kurbanı olan ve ölümden dönen federasyonun lisanslı sporcusu Sevim Yıldız için federasyon adına geçmiş olsun mesajı yayınlayarak kazayı kınadı ve gerekenlerin yapılacağını belirten bir açıklama yaptı.

Salih Yalızat’ın açıklaması şu şekilde:

“Bisiklet Federasyonu olarak antrenman yaptığı sırada dikkatsiz bir sürücünün kurbanı olan ve ölümden dönen lisanslı sporcumuz Sevim Yıldız’ın geçirmiş olduğu kazadan dolayı büyük üzüntü duyduk. Sporcumuza geçmiş olsun diyerek acil şifalar dileriz. Bisiklet sporcularının devamlı maruz kaldığı bu tip olayları da sert bir şekilde kınıyoruz.

Kaza sonucu sağ elinde çatlak oluşan Sevim Yıldız’ın bir an önce sağlığına kavuşmasını ve en erken zamanda yeniden aramıza dönmesini temenni ediyoruz.

Kazadan daha da kötü sonuçlar çıkabilirdi o nedenle federasyon olarak bisiklet sporunun ülkemizdeki gelişiminin giderek hızlandığı bu dönemde trafikteki sürücülerin de bisiklet sporcularına gereken önemi ve hassasiyeti daha çok göstermesi için çağrıda bulunuyorum. Bu yönde biz de daha ciddi çalışmalar yapacağız.

Ayrıca sürücülerin yollarda bisiklet sporcularına karşı bu şekildeki davranışları nedeniyle de en ağır cezai tedbirlerin alınması gerekliliği konusunda da üstümüze düşeni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.”

Son Güncelleme: 27.02.2022 17:39
Anahtar Kelimeler:
Bisiklet Federasyonu
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