Bisiklet hırsızı yakalandı

(Kamalı Haber)- Taşkınköy’de iki evden bisiklet çalınması olayıyla ilgili zanlı Hamra Kerimov, tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Cemile Özfadıl, Hamra Kerimov’un 28.01.2019 Lefkosa’ da, Sabahattin Kundak Sokak Sosyal Konutlr Blok 46 Taşkınköy adresinde ikamet eden Hatice Eke’ye ait 700 TL değerindeki Chanpion siyah renk bisikleti ve ayni apartmanda ikamet eden Sibel Ortanca’ya ait 650 TL değerindeki Kron marka kırmızı renk bisikleti, sirkat ettiğini belirtti. Özfadıl, sirkat edilen bisikletlerin zanlının tasarrufunda bulunarak emare alındığını söyledi. Sirkat ve 10.02.2019 tarihinde Yine Lefkosa da meydana gelen Kanunsuz mal tasarrufu meselesi ile methalderdir. Özfadıl, 09 Şubat 2019 tarihinde mesele ile ilgili olarak yapılan derin soruşturma neticesinde zanlının ikamet ettiği Marmara Lefkoşa adresinde kanunsuz olarak tasarrufunda 1 adet Salcona marka,1 adet Peugeot marka bisiklet ve 15 adet ambalajlı araba ön ve arka camları bulunarak emare olarak alındığını kaydetti. Zanlının 10 Şubat 2019 tarihinde Lefkoşa kaza mahkemesinden temin edilen derdest emri gereğince tutuklandığını belirten Özfadıl, sözlü itirafinda işlemiş olduğu suçları itiraf ettiğini belirtti. Özfadıl, “Mesele ile ilgili çok yönlü tahkikat başlatılmis olup zanlınin kanunsuz olarak bulundurmuş olduğu konu malları nereden ve ne şekilde tasarrufuna geçirdiği ile ilgili araştırmamız devam etmektedir” dedi. Meseleyle ile ilgili olarak alınması gereken ifadeler izlenmesi güvenlik kameraları olduğunu söyleyen Özfadıl, mevcut olup zanlinin serbest kalmasi durumunda alacağımız ifadelere etki edeceğinden dolayı tahkikatın salimen yürütülmesi için zanlının poliste ilk nazarda üç gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.