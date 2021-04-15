Bisiklet sürücüsü Ali Yönden yaralandı

Polis Basın Subaylığı'ndan kazaya ilişkin yapılan açıklamada, kazanın bugün saat 16.10 sıralarında Lefkoşa’da Mahmut Paşa Sokak üzerinde meydana geldiği belirtildi.

32 yaşındaki Meltem Ayaz, yönetimindeki MV 732 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada karşı istikametten gelen 68 yaşındaki Ali Yönder yönetimindeki bisiklet ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsünün tedavisinin Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde sürdüğü belirtildi.

Soruşturma devam ediyor.