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Bisikleti ile dünya turuna çıkan İtalyalı KKTC'ye geldi

Bisiklet tutkunu olan Alex Sidney, Ülke ülke gezip kilometrelerce pedal çevirerek KKTC’ye ulaştı...

28 Ekim 2022 Cuma 13:37
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Bisikleti ile dünya turuna çıkan İtalyalı KKTC'ye geldi



İngiltere’de yaşayan İtalyan asıllı 19 yaşındaki Alex Sidney, özel olarak tasarladığı 2 metre uzunluğunda ki ”Tall Bike” bisikleti ile birçok ülkeyi pedal ile kat kat ederek KKTC‘ye ulaştı.

Sidney, Sırbistan’da ölmek üzere iken bulduğu ve adına Nova ismini verdiği köpeği ile seyahat ediyor.

İngiltere’den başladığı yolculuğuna önce Almanya, Fransa, İsviçre, Avusturya, Slovakya, Macaristan , Hırvatistan, Sırbistan, Romanya’nın ardından da Bulgaristan üzerinden Ağustos ayı sonunda Türkiye’ye ulaşan Alex Sidney daha sonra rotasını KKTC‘ye çevirdi.

BRT muhabirine seyahatini anlatan Sidney, bisiklet tutkunu olduğunu yeni yerler ve yeni insanlar tanımaktan son derece mutluluk duyduğunu belirtti.

6 ayda KKTC’ye ulaştığını belirten erek, KKTC‘yi hep merak ettiğini ve kış ayı boyunca da burada konaklamak isteğini ve daha sonrasına da bisikleti dünya turuna devam etmek istediğini söyledi.

BRT

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