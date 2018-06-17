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Bisikletli Rum, park halindeki araca çarparak yaralandı

Alayköy-Metehan ana yolunda dün saat 11.00’de bir bisikletli Rum, yol kenarında duran arabaya çarparak yaralandı

17 Haziran 2018 Pazar 11:04
Bisikletli Rum, park halindeki araca çarparak yaralandı

Halkın Sesi'nde yer alan habere göre, Alayköy-Metehan ana yolunda dün saat 11.00’de meydana gelen trafik kazasında, bisiklet sürücüsü Ioannis  Savva, bir arabaya çarparak yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 52 yaşındaki Ioannis Savva bisikletiyle doğuya seyrederken, önünde aynı istikamette giden ve telefonu çaldığı için yolun solunda duran Koruçam'da sakin 75 yaşındaki Ilıana Skordi yönetimindeki aracın arka kısmına çarptı.

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Kazada yaralanan Ioannis Savva’nın tedavi için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldıi

YARALI BİSİKLETLİ GÜNEY KIBRIS’A GÖNDERİLDİ

Bisiklet sürücüsü Ioannis Savva, ailesinin isteği üzerine Güney Kıbrıs’a gönderildi.

Polis Basın Subaylığı, Savva’nın ambulansla Metehan sınır kapısından geçirilip ara bölgede bekleyen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkililerine teslim edildiğini bildirdi.

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